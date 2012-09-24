به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جمع مدیران استان با تأکید بر تحقق فرمان مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال گفت: باید از تمام ظرفیت‌هایی که در اختیار مدیران است در جهت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی استفاده کرد.

وی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف تحقق منویات رهبری در رابطه با "تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در استان زنجان تشکیل می شود و جلسات آن از این پس هر ماه برگزار خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: در همین راستا ستاد سرمایه‌گذاری و توسعه صادارت در استان تشکیل شده است که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات گردشگری و عمران‌شهری تأثیرگذار است.

رئوفی نژاد ادامه داد: مدیران بخش خصوصی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی استان عضو این شورا خواهند بود تا با ایجاد فضای کسب و کار در استان، در راستای حل مشکلات این واحدها و فراهم ساختن بستر تحقق شعار سال، تلاش کنند.

استاندار زنجان، محوریت این ستاد را بخش خصوصی و تعامل آن با دولت اعلام کرد و یادآور شد: جلسات این شورا در اتاق بازرگانی تشکلیل خواهد شد و دبیرخانه آن نیز اتاق بازرگانی است.

رئوفی‌نژاد، ارزیابی و حل مشکلات بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن، صادارت، گردشگری، خدمات و عمران‌شهری را رسالت اصلی این ستاد اعلام کرد و افزود: جلسات این شورا هر ماه تشکیل خواهد شد.

وی با تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همه فعالان بخش خصوصی، مدیران ذی ربط، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس با گردهمایی و تبادل نظر در خصوص وضعیت اقتصادی استان به ارائه پیشنهاد و رفع مشکلات موجود خواهند پرداخت.

استاندار زنجان محور اصلی فعالیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را توجه به بخش خصوصی اعلام افزود: لایحه تشکیل این شورا که موجب افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی خواهد شد دیروز به همه استان ها ابلاغ شده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی متشکل از یک ستاد است یادآور شد: اعضای ستاد گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مدیران ذی ربط هستند که باید با احصا نیازهای بخش خصوصی به یاری آنان بشتابند.