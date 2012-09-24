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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

رئوفی نژاد:

ستاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان زنجان تشکیل می شود

ستاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان زنجان تشکیل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: ستاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان زنجان در راستای حل مشکلات بخش خصوصی و تعامل نزدیک این بخش با مسئولان، تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جمع مدیران استان با تأکید بر تحقق فرمان مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال گفت: باید از تمام ظرفیت‌هایی که در اختیار مدیران است در جهت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی استفاده کرد.

وی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف تحقق منویات رهبری در رابطه با "تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در استان زنجان تشکیل می شود و جلسات آن از این پس هر ماه برگزار خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: در همین راستا ستاد سرمایه‌گذاری و توسعه صادارت در استان تشکیل شده است که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات گردشگری و عمران‌شهری تأثیرگذار است.

رئوفی نژاد ادامه داد: مدیران بخش خصوصی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی استان عضو این شورا خواهند بود تا با ایجاد فضای کسب و کار در استان، در راستای حل مشکلات این واحدها و فراهم ساختن بستر تحقق شعار سال، تلاش کنند.

استاندار زنجان، محوریت این ستاد را بخش خصوصی و تعامل آن با دولت اعلام کرد و یادآور شد: جلسات این شورا در اتاق بازرگانی تشکلیل خواهد شد و دبیرخانه آن نیز اتاق بازرگانی است.

رئوفی‌نژاد، ارزیابی و حل مشکلات بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن، صادارت، گردشگری، خدمات و عمران‌شهری را رسالت اصلی این ستاد اعلام کرد و افزود: جلسات این شورا هر ماه تشکیل خواهد شد.

وی با تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همه فعالان بخش خصوصی، مدیران ذی ربط، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس با گردهمایی و تبادل نظر در خصوص وضعیت اقتصادی استان به ارائه پیشنهاد و رفع مشکلات موجود خواهند پرداخت.

استاندار زنجان محور اصلی فعالیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را توجه به بخش خصوصی اعلام  افزود: لایحه تشکیل این شورا که موجب افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی خواهد شد دیروز به همه استان ها ابلاغ شده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی متشکل از یک ستاد است یادآور شد: اعضای ستاد گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مدیران ذی ربط هستند که باید با احصا نیازهای بخش خصوصی به یاری آنان بشتابند.

کد مطلب 1704173

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