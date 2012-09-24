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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

اولین برف پاییزی در گلستان/

ارتفاعات سیاه مرز کوه و چه جا علی آباد سفیدپوش شد

ارتفاعات سیاه مرز کوه و چه جا علی آباد سفیدپوش شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: همزمان با سومین روز از پاییز، بارش برف ارتفاعات شهرستان علی آبادکتول را سفیدپوش کرد.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر از سپید پوش شدن ارتفاعات سیاه مرز کوه این شهرستان در سومین روز از فصل پاییز خبر داد.

وی اظهار داشت: همچنین ارتفاعات روستای چه جا بخش کمالان نیز پوشیده از برف شده است.

به گزارش مهر، این دو روستا مرتفع ترین روستای کوهستانی علی آبادکتول به شمار می رود و علاوه بر این کوه شاهوار حد فاصل گلستان و سمنان نیز سفیدپوش شده است.

هواشناسی گلستان و مدیریت بحران استان با اشاره به نفوذ سامانه بارش زا، از احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر در استان خبر داد.

کد مطلب 1704174

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