هفته دفاع مقدس نموداری از برجسته ترین افتخارات ملت ایران است

حجت الاسلام جعفر محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفاع مقدس، آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوریهای آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار خواهد ماند.

وی افزود: زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقا بود.

حجت الاسلام محسن زاده گفت: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تنها جنگ دو کشور نبود، بلکه جنگ ابر قدرتهای دنیا با ایران بود و اگر از این جنگ به عنوان حماسه بزرگ و دفاع مقدس یاد می شود، به این دلیل است که فرزندان رشید ایران اسلامی با بضاعتی ناچیز به مصاف کسانی رفتند که از ماشینهای جنگی برخوردار بودند.

دفاع مقدس، نماد استقامت و سمبل پیروزی است

وی ادامه داد: دفاع مقدس، نماد استقامت و سمبل پیروزی است و از پیچیده ترین عرصه های رقابتی جهان به شمار می رود. امام جمعه خیرآباد بیان کرد: ایران هرگز به منظور فزون خواهی و قدرت طلبی وارد عرصه جنگ نشد، بلکه روحیه حمیت و غیرت فرزندان این آب و خاک بود که به پیروی از مولا و سالارشان حضرت حسین بن علی(ع) در تحقق شعار"هیات منا الذله" کوشیدند تا هرگز تسلیم ننگ و ذلت و زبونی نشوند و از کیان و حیثیت اعتقادی خود دفاع کنند.

وی اضافه کرد: در هفته دفاع مقدس، درخشنده ترین و نفیسترین نگین گرانبها، یاد وخاطره شهیدان است؛آنها جوانان و جوانمردان رشید و پاک سرشتی بودند که با آگاهی و درک والای خود موقعیت حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفه ی بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه پذیرا شدند.

حجت الاسلام محسن زاده عنوان کرد: هر ملتی که چنین دلاوران آگاه و شجاعی را در دامان خود پرورده باشد، حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه دورانها بداند.

وی افزود: هرچند شروع جنگ تلخ بود، اما این تلخی، شیرینی را به این مردم هدیه داد که در حالت عادی برای رسیدن به آنها باید قرنها تلاش کرد.

نمی توان پایانی برای جنگ تصور کرد

امام جمعه خیرآباد یادآور شد: امام خمینی(ره) فرموند "جنگ برای رفع فتنه است، بنابراین ما نمی توانیم پایانی برای جنگ تصور کنیم"؛ هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشاء غرور ملی پایان ناپذیر مردم سلحشور ایران است که باعث شد توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندیهای اسلام و انقلاب و کشور تبدیل شود.

حجت الاسلام محسن زاده گفت: رشادتهای جوانان برومند اسلام، انقلاب و نظام را بیمه کرد و نشان داد که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسلام و وحدت نیروها می توان هر دشمن خیره سری را ناکام ساخت.

هفته دفاع مقدس دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده را در اذهان تداعی می کند

وی افزود: این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس می شود، دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده در اذهان تداعی می شود که عطر معنویت و صفای خاصی به ما ارزانی می دارد.

امام جمعه خیرآباد بیان داشت: ملت ایران با پرورش رزمندگانی حماسه آفرین مفهوم روشن"تعبد در برابر ولایت" را به نمایش گذاشتند و با انگیزه ادای تکلیف در پی مرجع و رهبر خود سر از پا نشناخته، به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشقی بی بدیل را ترسیم کردند و به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب سرزمین اسلامی و صیانت از مکتب و عقیده بود دست یافتند.

وی اضافه کرد: مردم ایران با برخورداری از رهبری توانا و آگاه، هوشمندانه و با انگیزه های دینی و ملی در مقابل دشمن متجاوز به پاخاست و صحنه های زیبایی از وفاق ملی را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام محسن زاده اظهار داشت: انگیزه حضور مردم در دفاع مقدس دینی، عقیدتی و ملی بود، دفاع ایران، نبردی صد در صد شرافتمندانه بود و به همین دلیل حاضر نشدیم مقررات انسانی و اسلامی را در این جنگ زیر پا بگذاریم.

زنان ایرانی با انقلاب اسلامی و جنگ حیاتی دوباره یافتند

وی افزود: زنان ایرانی با انقلاب اسلامی و جنگ حیاتی دوباره یافتند، زنان ایرانی همان مادران، همسران و خواهران کسانی بودند که در صف مقدم جبهه از عقیده و ناموس و سرزمین خویش دفاع می کردند.

امام جمعه خیرآباد عنوان داشت: زنان شجاع ایران اسلامی حماسه آفرینان عرصه های پشتیبانی و امداد جبهه های جنگ و جهاد بودند که نقش خویش را در نهایت تعهد، ایثار و تلاش ایفا کردند و در این میدان سخت و طاقت فرسا نیز موفق و سربلند به در آمدند و افتخاری بر افتخارات خویش افزودند که به جز زنان صدر اسلام نمی توان نمونه ای برای آن نشان داد.

وی ادامه داد: حضور زنان ایرانی در خط مقدم جبهه و جنگ، پرستاری و مداوای مجروحان جنگی، تهیه وسایل رفاهی برای مردان جنگ، و حضور فرهنگی در شهرها از مهم ترین فعالیتهای زنان در طول دفاع مقدس بوده است، زنان ایرانی در آن زمان حماسه های بزرگ آفریدند و دیدگان تاریخ را در بهتی عجیب فرو بردند.

دفاع ملتها از سرزمینهایشان الهام بخش هنرمندان متعهد و مسئول بوده است

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: همواره دفاع ملتها از سرزمینهای خویش الهام بخش هنرمندان متعهد و مسئول بوده است، با نگاهی کوتاه به عرصه های مختلف هنری ـ ادبیات، سینما، نقاشی، موسیقی و... می توان دریافت که بهترین و برترین آثار متعلق به جنگهای دفاعی و مقدس است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس نیز منبع سرشار و پایان ناپذیری برای خلق آثار هنری برتر و متعهد است، اگر بخواهیم صحنه های به یاد ماندنی جنگ و دفاع مقدس برای تمام نسلها و عصرها ماندگار بماند، باید آن رشادتها، شهادتها و جانبازیها را در قالبهای مختلف هنری درآوریم.

امام جمعه خیرآباد تأکید کرد: نسلهای بعد باید بدانند که برای حفظ این سرزمین چه عزیزانی جان و مال خویش را در طبق اخلاص نهاده اند و این مهم میسر نمی شود، مگر اینکه درباره جنگ فیلمهای برتر، شعرهای پرمحتوا، داستانهای پرشور و نقاشیهای پرجاذبه ساخته و پرداخته شود.

وی افزود: ایران قبل از انقلاب اسلامی کشوری بود که در تمام مسائل نظامی وابسته به آمریکا و غرب بود، حضور مستشاران نظامی آمریکا در تمام سطوح نیروهای مسلح آشکار بود، اما با وقوع انقلاب اسلامی و اخراج مستشاران نظامی و شروع جنگ تحمیلی، نیروهای نظامی، خود ارکان ارتش و صنایع نظامی را در اختیار گرفتند.

حجت الاسلام محسن زاده بیان داشت: نیازهای مختلف جنگ و تحریم شدید تسلیحاتی باعث شد در صنایع نظامی نوآوریهای مختلفی بروز کند، این روند بعد از جنگ نیز ادامه یافت؛ ساخت موشکها و تانکهای پیشرفته و ناوهای کوچک و بزرگ از دستاوردهای مهم صنایع نظامی در طول دوران دفاع مقدس است.

بسیاری از نیروهای حاضر در جبهه ها جوانان بودند

وی ادامه داد: بسیاری از نیروهای حاضر در جبهه ها جوانان بودند و در قالب نیروهای بسیج حضوری چشمگیر در دفاع مقدس داشته اند، این جوانان از سر کلاس درس و دانشگاه یا کارخانه، مزرعه و اداره برای دفاع از آرمان و سرزمین خود به جبهه ها آمده بودند.

امام جمعه خیرآباد تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی با خلق رشادتهای فراوان نشان دادند که بهترین جوانان جهانند و الگوی این جوانان،"جوانان کربلا" بود؛ ملتی که چنین جوانانی دارد باید بر خود ببالد و به داشتن چنین جوانانی افتخار کند.