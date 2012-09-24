گردهمایی گروه های دانشجویی حامی میراث فرهنگی و ایرانشناسی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم عباس نامجو رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با ارائه گزارش اجمالی از فرآیند تشکیل این گردهمایی گفت: فراخوان نخستین گردهمایی و جشنواره گروه های دانشجویی حامی میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانشناسی در دی ماه 1390 بطور همزمان در کلیه دانشگاه های کشور اعلام شد که پس از آن با تهیه بانک آماری از گروه ها و تشکل های مرتبط فعال سراسر کشور تعداد 70 انجمن و دپارتمان فعال دانشجویی در عرصه های میراث فرهنگی، گردشگری (طبیعت گردی، کویرنوردی و ...)، ایران شناسی، صنایع دستی و زمینه های فعالیت مشابه ثبت نام کردند.

وی با توجه به دیدگاهها و نظرات اخذ شده دبیران و اعضای گروه های دانشجویی حامی میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانشناسی و اهداف پیش روی تشکل، دستور این نشست را آشنایی دبیران و اعضا با منابع، امکانات و اهداف یکدیگر، تبیین اهداف کوتاه­ مدت و بلندمدت مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران در ارتباط با تشکل برای برنامه ­ریزی­ های مدت­ دار، طرح مسئله برگزاری کارگاه­های آموزشی برای اعضای تشکل و فعالان توسط افراد دارای تجارب علمی و عملی در حوزه­ های گردشگری، طرح مسئله نقش و توانمندی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران در چگونگی کمک و هماهنگی با گروه­ های دانشجویی جهت انجام جشنواره و تورهای علمی، طرح مسئله برگزاری جشنواره معرفی جاذبه ­های گردشگری به صورت سالیانه و چرخشی در دانشگاه­های کشور طرح مسئله همکاری تشکل با تشکل­های دانشجویی مشابه دانشگاههای خارج از کشور و طرح مسئله نحوه همکاری اعضاء تشکل در پایگاه اطلاع­ رسانی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران(istta) عنوان کرد.

در ادامه مراسم هریک از اعضا پس از معرفی به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در این گردهمایی پرداختند.

گردهمایی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران آمادگی خود را در حمایت از کانونهای گردشگری دانشگاه ها و برقراری ارتباط بین آنها، راه اندازی بحث طبیعت گردی در این کانونها از جمله کوهنوردی و کویرنوردی، تألیف کتب گردشگری و احداث دپارتمان مخصوص برای آن، برگزاری جشنواره های استان شناسی با عنوان "ایران ما" و سایر برنامه های مرتبط با حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و ایرانشناسی اعلام کرد.