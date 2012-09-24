سه میلیارد ریال به حوزه علمیه خواهران گرمی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله صفری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه ولیعصر خواهران با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبار به این حوزه تصریح کرد: استاندار وقت سه میلیارد ریال اعتبار به حوزه علمیه خواهران گرمی تخصیص داده اما معلوم نیست که این اعتبار از محل شورای عالی حوزه ها بوده یا از محل اعتبارات استانی و شهرستانی است.

وی افزود: اگر اعتبار سه میلیارد ریالی از محل شورای عالی حوزه ها بوده باید در اختیار حوزه قرار می گرفت و اعتبار استانی باید خارج از این اعتبار باشد، اما اگر از محل اعتبارات استانی بوده باید در این زمینه شفاف سازی شود.

صفری با اشاره به مشکلات حوزه علمیه خواهران گرمی اضافه کرد: با اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده شده بود علاوه بر ساختمان حوزه، استاد سرایی برای اقامت اساتید ساخته شد که برای این استاد سرا از جایی اعتبار نگرفته ایم بلکه با صرفه جویی از اعتبارات ساختمان حوزه احداث شده به همین دلیل هم اکنون با مشکلاتی در مورد ساماندهی حیاط حوزه مواجه شده ایم.

حوزه علمیه خواهران گرمی 80 فارغ التحصیل دارد

امام جمعه گرمی با اشاره به ساخت ساختمان این حوزه در زمینی به مساحت هزار و 100 متر ادامه داد: این حوزه از سال 79 تاسیس شده و طلبه هایی را پذیرش کرده اما ساختمان آن چند روز پیش با حضور استاندار اردبیل افتتاح شد تا طلبه ها در این محل مشغول تحصیل باشند.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران گرمی در طول 12 سال فعالیت فارغ التحصیلانی در رشته های مختلف داشته است، متذکر شد: این حوزه علمیه تاکنون 80 فارغ التحصیل داشته که تعدادی از آنها در مقطع کارشناسی ارشد و سطح سه در دانشگاه های و حوزه های مختلف تحصیل می کنند.

صفری با اشاره به تعداد طلبه های خواهر در این حوزه علمیه گفت: هم اکنون 135 طلبه خواهر در رشته های مختلف این حوزه مشغول تحصیل بوده و مقامات مختلفی را در سطح کشور کسب کرده اند.

صفری با اشاره به فعالیت فارغ التحصیلان طلبه های حوزه علمیه خواهران گرمی تصریح کرد: برخی از این فارغ التحصیلان در مدارس و مساجد برای اقامه نماز جماعت حضور یافته و نماز جماعت خواهران را برپا می کنند.

اعتبارات حوزه علمیه گرمی از محل اعتبارات شهرستانی است

در این مراسم فرماندار گرمی نیز طی سخنانی اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه علمیه خواهران این شهرستان را از محل اعتبارات استانی و ردیف شهرستانی عنوان کرد و متذکر شد: اگر اعتبارات از محل شورای عالی حوزه های کشور باشد بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار حوزه علمیه قرار می گیرد.



عزیز صحرایی با اشاره به اعتبارات سال 91 حوزه علمیه خواهران گرمی تصریح کرد: در سال جاری نیز اعتبار سه میلیارد ریالی تملک دارایی از محل اعتبارات شهرستانی به حوزه علمیه خواهران گرمی تخصیص داده شده و آمادگی ابلاغ این اعتبارات را داریم.



وی با اشاره به روند تاسیس حوزه علمیه خواهران گرمی افزود: امام جمعه شهرستان گرمی حوزه علمیه خواهران را راه اندازی کرده و با دستانی خالی در صدد تاسیس حوزه علمیه برادران گرمی نیز است که باید در این زمینه مددرسان وی باشیم.

