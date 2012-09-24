استانهای مرزی کشور با کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید داوود آبادی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد، افزود: در برخی از شهرستانها هم به دلیل کمبود نیروی متخصص در پزشکی قانونی، مردم به شهرستانهای همجوار مراجعه می کنند که این امر هزینه های زیادی برای آنها به دنبال دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون 300شعبه پزشکی قانونی در کشور فعالیت دارند که سالانه به 3.5 میلیون نفر، خدمات معاینات بالینی، آزمایشگاهی و تشریحی ارائه می دهند.

داوود آبادی تامین هزینه تجهیز آزمایشگاه های پزشکی قانونی را مستلزم همکاری مسئولین عنوان کرد و گفت: در گذشته چهار آزمایشگاه ژنتیک فعال در کشور به مردم خدمات ارایه می دادند که هم اکنون این تعداد به شش مرکز ارتقاء پیدا کرده است.

وی همچنین از آغاز به کار بانک هویت ژنتیک در آینده ای نزدیک در کشور خبرداد.

مدیرکل سابق پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد هم در این آئین گفت: در سال گذشته ۳۰۵مورد مرگ غیرطبیعی دراین استان رخ داده که این آمار براساس نظر کارشناسان پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از ۴۰۰جسد کالبد شکافی شده بدست آمده است.

سعید غلام زاده افزود: در سال گذشته22 هزارو 700پرونده در چهار بخش معاینات بالینی، کمیسون پزشکی، آزمایشگاه و تشریح به پزشکی قانونی استان ارسال شد.

وی اظهار داشت: از این تعداد پرونده 12 هزارو ۵۰۰پرونده مربوط به دو شهرستان بویراحمد و دنا ، چهار هزار و ۵۰۰پرونده مربوط به گچساران و چهار هزار و ۴۰۰پرونده نیز مربوطه به شهرستان کهگیلویه بوده است.

در پایان این مراسم "کامروز امینی" به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از خدمات "سعید غلام زاده" مدیرکل سابق تقدیر شد.

