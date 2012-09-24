تهدید قطع آب و برق مدارس بهشهر جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم ثلاثی در گفتگویی اظهار داشت: ارائه تخفیف 50 درصدی به مدارس برای پرداخت هزینه حامل های انرژی، می تواند یکی از راه حل های دائمی برطرف شدن این مشکل در مدارس باشد.

وی بیان داشت: مشارکت وسیع مسوولین دستگاه های دولتی و خیران، اقدام موثری برای حل این مشکلات است که امیدواریم بتوانیم با رایزی های مختلف، بخشی از کمبودهای مالی مدارس را از این طریق جبران کنیم.

مدیر اداره آموزش و پرورش بهشهر به طرح هوشمند سازی مدارس کلاس ششم ابتدایی اشاره کرد و گفت: طرح هوشمندسازی مدارس قدرت یادگیری و روشهای تدریس را تغییر می دهد، کلاسها را چند رسانه ای می کند و موجب ترغیب و تشویق دانش آموز در یادگیری می شود.

81 پروژه عمرانی تحویل آموزش و پرورش مازندران



محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت:81 پروژه عمرانی آموزشی و پرورشی تحویل دانش آموزان مازندران می شود.



وی با اشاره به استقرار نظام آموزشی جدید و تشکیل هزار و 811 کلاس پایه ششم بیان داشت: با تعاملی که با اداره کل نوسازی مدارس مازندران وجود دارد تمام تلاش ها صورت گرفت تا ایجاد فضای آموزشی مطلوب برای استفاده دانشآموزان فراهم آید.



امیری با اشاره به تحویل 26 پروژه آموزشی در تابستان امسال تصریح کرد: در هفته دولت 27 پروژه کلنگ زده شد که 13 پروژه سالن ورزشی و 14 پروژه آموزشی است.





.