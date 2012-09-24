دهیاریهای دامغان برای مقابله با بحران تجهیز شدند

عباس طاهرانپور در حاشیه برگزاری کار گروه مدیریت بحران شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز دهیاری های این شهرستان به امکانات اولیه جهت رویارویی با بحران های احتمالی، افزود: این تجهیزات در اختیار 20 دهیاری روستایی قرار گرفت.

وی ضمن تاکید بر آموزش به عنوان یکی از نکات مهم و اساسی در مدیریت بحران، اضافه کرد: ارائه آموزش سطح آمادگی مردم را در مواجهه با بحران افزایش می دهد.

مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان دامغان بررسی وضعیت و شناخت نقاط حادثه خیز شهرستان را اولویت برنامه های این ستاد عنوان کرد و اظهار داشت: حفظ آمادگی کامل در مواجهه با بروز حوادث از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

طاهرانپور با اشاره به نقش اساسی شهرداری ها در مواقع بروز بحران تصریح کرد: همکاری و تعامل شهرداری ها با ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان باید بیش از گذشته تقویت شود.

مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان دامغان همچنین در پایان خواستار تشکیل کمیته بحران در دستگاه های اجرایی شد و افزود: هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن حفظ و آمادگی پرسنل ادارات در زمان بروز بحران است.