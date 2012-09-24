زنجان از استانهای پیشرو در رفع مشکلات بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: مدیران استان زنجان با نگاه حمایتی نسبت به تولید از سه سال پیش ستاد رفع مشکلات واحدهای تولیدی را تشکیل داده و با تلاش مضاعف درصدد رفع مشکلات بخش خصوصی برآمده اند.

وی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی در دولت های نهم و دهم به جد مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: نتیجه تلاش دولت های نهم و دهم برای ارتقا جایگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفتن بخش خصوصی در قانون برنامه پنجم است.

عباسی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان های کشور را موجب بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: تشکیل چنین ستادی موجب افزایش تشریک مساعی بین قوای سه گانه و بخش خصوصی خواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان افزود: ترویج فرهنگ اخلاق کسب و کار، گسترش پایه مالیاتی با احصا واحدهای مشمول مالیات و اصلاح و احصا مشکلات پیش روی سرمایه گذاران از وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.