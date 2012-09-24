صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دستور شورای حفظ حقوق بیت المال باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: باید تلاش کنیم با اعمال و رفتار صحیح و سالم، خودمان را به اهل بیت(ع) نزدیک کنیم و ائمه را تنها برای رفع مشکل و حاجاتمان نخواهیم بلکه باید برای اثبات شیعه و پیرو واقعی اهل بیت بودن نوع رابطه مان را با آن بزرگواران تغییر دهیم.

دادستان ساری گفت: در آستانه هفته نیروی انتظامی قرار داریم و همگی شاهد زحمات شبانه روزی این افراد در جهت امنیت و آرامش مردم و حفاظت از مرزها هستیم و امروزه با وجود پیچیدگی جرایم باید اززحمات و تلاش این افراد قدردانی کرد.



دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی در استان را یکی از دستورات مهم شورا عنوان کرد.

جعفری اظهار داشت: اداره ثبت اسناد و املاک استان تاکنون اقدامات خوبی انجام داده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب باید تلاش مضاعفی صورت گیرد.

وی گفت: مهمترین اثر صدور سند مالکیت جلوگیری از تعدیات، تجاوزات و سواستفاده از اراضی بیت المال است.