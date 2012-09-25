انتقاد شدید از اشتباهات فاحش سرویس نقشه اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار نقشه اپل که روی آی فن، آی پاد تاچ و آی پد نصب می شود با استفاده از اطلاعات یک شرکت ناوبری به عنوان " تام تام" جایگزین نقشه محبوب گوگل شده است.

وقتی که کاربران دستگاه های خود را به سیتم عامل iOS6 ارتقا دهند یا تلفن هوشمند جدید آی فن5 را خریداری کنند مجبور به استفاده نرم افزاری از نقشه اپل می شوند. درحال حاضر هیچ نقشه گوگلی در فروشگاه برنامه های اجرایی اپل وجود ندارد.

در بارزترین نمونه های اطلاعات نادرست نقشه اپل، می توان به عدم توانایی این نرم افزار جدید اپل برای مشخص کردن مکان شهرها و یا مشخص کردن برخی نقاط در مکانهای کاملا نادرست بوده است. کاربران همچنین گزارش داده اند که این نقشه برخی ساختمانهای شاخص در شهرها را در وسط رودخانه ها نشان داده است.

پاسخ اپل به این وضعیت به نوعی با سکوت همراه بود. ترودی مولر سخنگوی اپل گفته است : ما این سرویس نقشه جدید را راه اندازی کردیم و می دانستیم که این یک ابتکار عمل بزرگ است که ما آن را آغاز کرده ایم. اصلاح آن ادامه خواهد داشت و هرچقدر افراد بیشتری از آن استفاده کنند، کیفت آن بهتر می شود.

سرویس نقشه گوگل یک محصول از شرکت گوگل است که در آن نقشه‌های دقیق و کاملی از زمین ارائه شده است. این سرویس از فناوری‌هایی چون Tele Atlas استفاده می‌کند.

در نقشه‌های گوگل سه بخش وجود دارد: فهرست‌های نقشه که نقشه‌های موجود را در دسته بندی‌های گوناگون ارائه می‌دهد؛ نقشه‌های من که کاربران گوگل می‌توانند با استفاده از ابزارهایی که در این بخش در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، به طراحی و اشتراک‌گذاری نقشه‌ها بپردازند و آیکون‌هایی که می‌توان نقاط مختلف بر روی نقشه را با آنها علامت گذاری کرد.