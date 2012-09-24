به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضوانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اصفهان تمام حوادث و حریق‌های موجود در اصفهان را به سرعت فرماندهی و مدیریت می‌کند، اظهار داشت: امروز تمام شهروندان اصفهانی با ستاد فرماندهی این سازمان همراه هستند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مردم اصفهان در زمان مواجه شدن با هر حادثه‌ای با ستاد فرماندهی این سازمان ارتباط برقرار می‌کنند و حادثه مورد نظر را به این ستاد اطلاع می‌دهند، اضافه کرد: ارتباط، تعامل و همکاری شهروندان با ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی در کاهش اثرات ناشی از حوادث و حریق نقش موثری دارد.

رئیس ستاد فرماندهی و خدمات ایمنی سازمان شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه همچنین سازمان آتش‌نشانی برای کاهش اثرات روحی و روانی حوادث و حریق بر روی افراد مشاوره‌هایی را به این افراد ارائه می‌کند، بیان داشت: در حال حاضر مزاحمت‌های تلفنی مردم به سامانه 125 به میزان بسیاری کاهش یافته و همچنین نوع مزاحمت‌های تلفنی امروز نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه البته بیشتر این تماس‌ها نیز به دلیل بازی‌های کودکان با تلفن رخ می‌دهد و کودکان در بسیار موارد به صورت ناخواسته با سامانه 125 تماس می‌گیرند، افزود: از حدود دو سال گذشته تاکنون سامانه 118 در این ستاد فعال شده است که نیرو‌های آتش‌نشانی اصفهان با استفاده از این سامانه به سرعت و در کم‌ترین زمان به محل حادثه اعزام می‌شوند.

رضوانی با بیان اینکه با استفاده از این سامانه مکان دقیق حادثه مورد نظر در هر نقطه از شهر در این ستاد ثبت می‌شوند که این سامانه به کاهش زمان رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه کمک کرده است، تصریح کرد: نیرو‌های آتش‌نشانی در زمان اطلاع از هر حادثه‌ای به سرعت در مکان مورد نظر حاضر می‌شوند.