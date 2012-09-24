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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

قهرمانی نوجوانان آسیا - تهران/

شکست ایران برابر یمن در پایان نیمه نخست/ یمن 10 نفره شد!

شکست ایران برابر یمن در پایان نیمه نخست/ یمن 10 نفره شد!

نیمه نخست دیدار نوجوانان ایران و یمن در چارچوب مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با برتری تیم یمن به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار از روز سوم پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 17 امروز دوشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم ایران برابر یمن تن به شکست داد.

در این بازی که قضاوت آن برعهده "ماساکی توما" از ژاپن است، "محمد الداهی" در دقیقه سه دروازه ایران را باز کرد. "بلال حیدر" هم از تیم یمن تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود. ضمن اینکه "علوی فدق" در دقیقه 45 و روی یک خطای شدید از بازی اخراج شد.

پس از گل برتری یمن، شاگردان علی دوستی‎‌مهر حملات بدون برنامه‌ای را خصوصا از کناره‌های زمین روی دروازه یمن سفیدپوش تدارک دیدند که نتوانستند از این موقعیت‌ها برای جبران گل خورده استفاده کنند. همچنین خودخواهی برخی از بازیکنان و شوت زنی‌های بی دلیل آنها فرصت‌های خوبی را از تیم ایران گرفت.‌

کد مطلب 1704194

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