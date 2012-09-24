افزایش کمکهای مردم نکا در جشن عاطفه های امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی عمادی، از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در نکا همزمان با برگزاری جشن عاطفه ها خبر داد و افزود: با توجه به برگزاری جلسات هماهنگی متعدد برگزاری جشن عاطفه ها، جمعه هفتم مهر ماه همایش پیاده روی خانوادگی در نکا برگزار می شود.



وی اظهار داشت:این همایش پیاده روی صبح جمعه از میدان جانبازان آغاز و به سمت مصلی نکا ادامه دارد و شرکت کنندگان در این همایش در نماز با صلابت جمعه شرکت می کنند.



عمادی، از برپایی و استقرار 28 پایگاه جشن عاطفه ها در سطح شهرستان نکا خبر داد و بیان داشت: 25 پایگاه ثابت و سه پایگاه سیار است.



کمک 10 میلیونی خیران بسیجی نیروگاه سلیمی نکا به ایتام قائم شهر

دیدار خیران بسیجی نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با خانوادههای ایتام و بی سرپرست کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان قائم شهر انجام شد.



در پایان ملاقات، خیران بسیجی نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استماع مشکلات معیشتی آنها و گفتوگو با ایتام تحت حمایت، جمعا به مبلغ 10میلیون ریال اهدا کردند.