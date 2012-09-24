راه اندازی 621 کلاس ششم ابتدایی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امین جعفری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال استقرار نظام جدید آموزشی، 621 کلاس در پایه ششم ابتدایی ایجاد شده که معلمان آن نیز از طریق کلاس و اهدای دی وی دی آموزش دیده‌اند.



وی ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید یکهزار و 215 هزار دانش آموز در قالب بیش از هشت هزار و 500 کلاس در هزار و 448 مدرسه مشغول تحصیل شدند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم تصریح کرد: 279 مدرسه غیردولتی و 110 مرکز علمی آزاد در استان قم فعالیت دارند همچنین 175مجوز پیش دبستانی برای بخش خصوصی صادر شده است.



وی از در اختیار قرار دادن 27 مدرسه جدید در سال تحصیلی امسال به آموزش و پرورش استان خبرداد و اظهار داشت: با ایجاد 13 سالن ورزشی در مجموع 40 پروژه در سال جاری تحویل ما شد و 111 پروژه در حال ساخت نیز داریم که در سال 92 آماده می‌شود.



افزایش 2 هزار دانش آموز در سال اول ابتدایی



امین جعفری افزود: 21 هزار دانش آموز جدید ابتدایی نیز در سال اول مشغول به تحصیل در 712 کلاس شده‌اند که 2 هزار دانش آموز در سال اول ابتدایی افزایش داشتیم و در مجموع بیش از 40 هزار نفر در مدارس ابتدایی ما باقی ماندند.



وی در ادامه از تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان و ایجاد هفت هنرستان در قم خبرداد و گفت: براساس برنامه توسعه پنجم باید هر دانش آموز یک مهارت را بداند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به دریافت کسب نشان هوشمندسازی مدارس ادامه داد: تاکنون هزار کلاس در قم هوشمند شده اند همچنین دانش آموزان قمی در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و ... رتبه های ممتاز کشوری و حتی بین المللی به دست آورده اند.



وی از راه اندازی هفت مدرسه تخصصی ورزش و 22 دبستان تخصصی قرآن خبرداد و با اشاره به دو نوبتی بودن مدارس ادامه داد: 83 درصد مدارس متوسطه، 60 درصد مدارس راهنمایی و 52 درصد ابتدایی دونوبته است.

