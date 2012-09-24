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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

اصفهانیان:

بازگشایی بلوار دفاع مقدس مشکل ترافیکی غرب زنجان را حل می کند

بازگشایی بلوار دفاع مقدس مشکل ترافیکی غرب زنجان را حل می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر استان زنجان گفت: با بازگشایی بلوار دفاع مقدس مشکل ترافیکی به محور منهی به جاده تهم – چورزق و شهرک غرب حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان ظهر دوشنبه در مراسم بازگشایی خیابان منتهی به بلوار دفاع مقدس افزود: بازگشایی این پروژه از سال 89 در دست پیگیری بود و با مراجعات مردم در دستور کار جدی شهرداری و عمران شهری قرار گرفت.

در ادامه عضو شورای شهر زنجان گفت : 800 هکتار زمین در اختیار ارتش است که در این راستا باید ارتش به باز شدن این مسیر باید مساعدت کند.

بهرام خانی تاکید کرد:در راستای بازگشایی بلوار دفاع مقدس دو هزار و 700 متر مکعب خاکبرداری ، پنج هزار و 670 متر زیر سازی و در این راستا 440 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: در این بلوار 575 تن آسفالت، احداث دیوار 35 سانتی متر به اندازه سه متر و طول 150 متر، 500 متر مربع سیمان، سه تن میلگرد و چهارعدد استوانه ترافیکی استفاده شده است.

عضو شورای شهر زنجان در ادامه یاد آور شد: دراین مسیر 1100 متر بازگشایی و اصلاح انجام شده است.

بهرام خانی گفت: 12 متر زیر سازی و آسفالت در این مسیر انجام شده است.

وی افزود: در مجموع 5 میلیارد و 300 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.

کد مطلب 1704204

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