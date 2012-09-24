توسعه صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد دارد/ لزوم توجه به فرصتهای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر دوشنبه در بازدید از برخی واحدهای تولیدی - صنعتی استان رفع مشکلات بخش صنعت را ضامن توسعه و پیشرفت کشور دانست و افزود: گیلان بسترهای خوبی برای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد.

وی اظهارداشت: صنایع از طریق تولید متنوع کالا و محصولات، ایجاد اشتغالزایی و رفع بیکاری، افزایش نوآوری، کارآفرینی به رشد اقتصاد ملی و تولید داخلی جامعه کمک می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از وجود بیش از هزار و 305 طرح صنعتی معتبر در حال ساخت در استان خبر داد و گفت: این تعداد طرح شامل هزار و 168 فقره جواز تاسیس صنعتی و 137 فقره طرح توسعه است.

وی تصریح کرد: برآورد میزان سرمایه گذاری این تعداد طرح در حال ساخت افزون افزون بر 32 هزار میلیارد ریال بوده و پیش بینی اشتغال آنها بیش از 37 هزار نفر است.

منتظری افزود: از مجموع این طرح ها 610 مورد دارای پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد است که برآورد سرمایه گذاری این طرح ها افزون بر هشت هزار و 600 میلیارد ریال بوده و پیش بینی اشتغال آنها بیش از 13 هزار نفر است.

وی همچنین گفت: تعداد طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز 323 طرح است که شامل 280 فقره جواز تاسیس با برآورد میزان سرمایه گذاری چهار هزار و 657 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال پنج هزار و 700 نفر و 43 فقره طرح توسعه با سرمایه گذاری 690 میلیارد ریال و اشتغال بیش از هزار و 200 نفر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه طرح های مزبور در مراحل مختلف احداث از پی ریزی تا نصب و راه اندازی ماشین آلات قراردارند، گفت: عمده مشکلات این طرح ها تامین و پرداخت به موقع تسهیلات در کنار تسریع در برخی امور اداری بویژه ترخیص ماشین آلات از مبادی ورودی است.

وی یادآورشد: وجود این تعداد طرح صنعتی در حال ساخت یک فرصت برای جهش صنعتی در استان است و تلاش همگانی برای بهره برداری از این طرح ها کمک شایانی به رفع مشکل اشتغال در استان خواهد کرد و بهره گیری از این فرصت نیازمند همت و همدلی تمامی دلسوزان و مسئولان است.