مالزی برای مبادله پناهجویان آمادگی دارد/انتقاد از رهبر مخالفان دولت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا، "باب کار" ضمن انتقاد از رهبر مخالفان دولت استرالیا برای عدم تصویب توافقنامه مبادله پناهجویان در پارلمان این کشور گفت: دولت استرالیا باید با جلب حمایت مخالفان توافقنامه با مالزی را اجرایی کند.

به گفته وی، تماس های زیادی بین مقامات ارشد دو کشور برای اجرای توافقنامه صورت گرفته و در این تماس ها و مذاکرات آمادگی مالزی برای اجرای مبادله پناهجویان اعلام شده است.

چندی پیش نیز طرح انتقال پناهچویان غیر قانونی به جزایر دور افتاده ناروائو و پاپوا گینه نو در مجلس این کشور مطرح شد که مورد حمایت مخالفان دولت استرالیا نیز قرار گرفت.

آمار ورود مهاجرین غیر قانونی به استرالیا طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و به گفته وزارت کشور استرالیا از سال 2009 تا کنون بیش از 600 تن از پناهجویان در سفر دریایی به استرالیا جان خود را از دست داده اند.

میزان ورود پناهجویان غیرقانونی به استرالیا از طریق آبهای اندونزی به ویژه پس از لغو توافقنامه مبادله پناهجویان استرالیا و مالزی افزایش قابل ملاحظه ای داشته و به تازگی دولت اندونزی برای مقابله با قایق های حامل پناهجویان اندونزی به استرالیا موافقت خود با ورود بدون مجوز نیروی دریایی استرالیا به مرزهای آبی اندونزی اعلام کرده است.

