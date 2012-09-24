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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

حکم تعزیراتی دو پرونده بزرگ در یزد و تهران صادر شد

حکم تعزیراتی دو پرونده بزرگ در یزد و تهران صادر شد

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور از صدور حکم نهایی دو پرونده بزرگ تخلفاتی در یزد و تهران خبر داد.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح چند پرونده تعزیراتی گفت: درپی شکایت شاکی خصوصی و بازرسی مأموران مجامع امورصنفی یزد از یک واحد فروش آهن مبنی بر گرانفروشی 15هزارکیلوگرم فولاد پس از تنظیم صورتجلسه موضوع جهت رسیدگی واعمال قانون به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 پس ازانجام تحقیقات شعبه یادشده تخلف گرانفروشی رامحرز و واحد متخلف را به پرداخت بیش از 24 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت وشاکی خصوص محکوم کرد.

وی افزود: در پرونده های دیگری مأموران مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی تهران بزرگ دریک عملیات هماهنگ موفق به شناسایی وکشف مقادیری پوشاک ،روغن خوراکی ولوازم آشپزخانه قاچاق ازیک قاچاقچی شدند که با اعلام شکایت گمرگ تهران مبنی بر عدم ارائه اسنادومدارک مثبته گمرکی ،پرونده ای دراین خصوص درتعزیرات حکومتی تهران مطرح وبا محرزشناخته شدن تخلف قاچاق ، متخلف علاوه برضبط کالا به پرداخت بیش از 800 میلیون تومان جزای نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالای مکشوفه درحق صندوق دولت محکوم شدند.
 

کد مطلب 1704210

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