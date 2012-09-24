23 نشریه گیلانی مجوز انتشار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 3/7/91 هیأت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان گیلان، نشریات تخصصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 23 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند که در این بین تعداد 2 هفته‌نامه، 4 دوهفته‌نامه، 10 ماهنامه، 1 دوماهنامه، 5 فصلنامه و 1 دوفصلنامه مجوز انتشار گرفتند. همچنین در این جلسه تغییر وضعیت و مدیرمسئولی 33 نشریه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

هیأت نظارت بر مطبوعات در این جلسه با انتشار هفته‌نامه‌های «حیات طیبه» به صاحب امتیازی «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و مدیرمسئولی «مسعود زریبافان» و «ندای شمال» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین جوادی» موافقت کرد.

در جلسه امروز دوهفته‌نامه‌های «آستانه گیلان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اکبر موروثی درگاهی»، «خزر خبر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محبوبه شالی»، «قیاس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمحمد جعفری» و «ندای فومن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاضل فاضل نیای فومنی» هم مجوز نشر گرفتند.

این هیات با انتشار ماهنامه‌های «باران گیلان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رامین حبیب زاده خطبه سرا»، «بچه‌های شاد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صدیقه غلامی دلیوند»، «جاذبه صنعت تبلیغات» به صاحب امتیازی «انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تبلیغاتی استان گیلان» و مدیرمسئولی «جلال فرید سکاچائی»، «ره‌آورد قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه لطیفی دوآبسری»، «سلام گیلان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «کورش باقی»، «صبای گیل» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سارا خانجانی کویخی»، «گلستان گیلان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «یحیی ظریفی»، «گوهر شمال» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «هادی عاطفی هنزنی»، «وارنا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا مهران فر» و «ساقی نور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالحمید رضائیان» موافقت کرد.

امروز همچنین دوماهنامه «تا فردا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا مهدوی نیا» مجوز انتشار گرفت.

هیات نظارت بر مطبوعات به فصلنامه‌های تخصصی «memo» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی بابائی چافجیری»، «آوای املش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صادق محبوبی»، «خاطره سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعبدالحسین ابوالقاسمی»، «گلابتون گیل» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «معصومه فرحپور حقانی» و «سالمند سالم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محسن سلمان نژاد» مجوز انتشار داد.

در این جلسه همچنین با انتشار دو فصلنامه تخصصی «Phenix» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نیما شکوری ماسوله» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «برین چوب» به «انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون»، «دانشمند» به «مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند»، «کوشیاب نور» به «شرکت آوای سبز زندگی»، «تپش» به «شرکت هفت هنر سفید»، «زندگی و دریا» به «کانون تخصصی اقیانوس شناسان خبره آریان» ، «رخصت پهلوان» به «محمد کریمی»، «پنجره» به «علیرضا زاکانی» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «علوم ادبی» به «حسن مقیاسی»، «پژوهش و اندیشه» به «داود اسدی»، «اتحاد جنوب» به «اکبر صابری»، «زندگی ایرانی» به «بهنام ابراهیمی» موافقت شد.

همچنین در ادامه این جلسه تغییر وضعیت 22 نشریه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.