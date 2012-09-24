تضعیف اعتقادات جامعه اسلامی از بزرگترین اهداف جنگ نرم دشمن است

حامد مجللی مقدم به مناسبت دهه کرامت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دنیای کفر با سیاه نمایی و تحریف واقعیات و نشان دادن چهره خشن از اسلام سعی در سست و نابود کردن پایایه های این دین مبین را دارد.

وی اظهارداشت: برگزاری جشن های زیر سایه خورشید اگر با بیان واقعیات مربوط به یکی از مقدس ترین جنبه های اسلام یعنی سیره نبوی همانند رهنمود ها، سخنان و راهکار های این بزرگان در جنبه های مختلف زندگی باشد، موثر است.

رئیس جهاد دانشگاهی گیلان گفت: با توجه به تلاش حکومت های مستبد در نشان دادن چهره نادرست از مذهب شیعه ایرانیان برگزاری این گونه جشن ها و گردهمایی ها فرصت مناسبی است تا دانشجویان دیگر کشورها به درک صحیحی از باورهای شیعیان ایران و تاثیر حب اهل بیت (ع) در زندگی سالم با بیان دلایل و لزوم احترام به ائمه اطهار و نقش آنان در زندگی و پیدا کردن راهی مطمئن برای ادامه آن برسند.

وی افزود: از آنجا که دانشجویان در هر کشوری زبان گویایی در جامعه دارند انتقال این مهم به آنها در گسترش مفاهیم رضوی در سطح بین المللی تاثیرگذار است.

مجللی مقدم اظهارداشت: پیدایش فرهنگ حب اهل بیت و ائمه اطهار (ع) در کشور می تواند به فضای فرهنگی کشور رنگ و بوی تقدس ببخشد و باعث بالا رفتن جنبه وحدت اسلامی در کشود شود.

وی افزود: برگزاری جشن های زیر سایه خورشید به صورت گسترده در ایران و سطح بین المللی می تواند به نهادینه کردن فرهنگ ارادت به اهل بیت (ع) کمک کند.

رئیس جهاد دانشگاهی گیلان گفت: فعالیت مجموعه های مردمی به ویژه جوانان در راه اندازی و برگزاری این جشن ها علاوه بر آشنایی و فهم دقیق آنها با فرهنگ رضوی می تواند باعث انتقال بهتر این مفاهیم شود و حضور گسترده مردم در جشن ها علاوه بر با شکوه کردن این جشن ها عشق و علاقه مردم به سیره نبوی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: از آنجائیکه اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران همسو با آموزه های دینی است برگزاری این گونه آئین ها به تقویت پایه های نظام و رسیدن به اهداف و نهادینه کردن آرمان ها کمک می کند.

مجللی مقدم عنوان کرد: برپایی حکومت اسلامی تنها با خواست مردم امکان پذیر است بنابراین نشان دادن تقدس این حکومت و به حق بودن آن، مردم را برای برپایی نظام اسلامی راسخ تر می کند.

وی تاکید کرد: در بیشتر کشورها فضا و امکانات مناسبی برای آشنایی با اهل بیت (ع) وجود ندارد این گونه جشن ها اگر همراه با انتقال مفاهیم دینی به طور صحیح و با بیان گویای عالمان دینی باشد می تواند تصویر واقعی از دین را در سطح بین الملل نشان دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی گیلان یادآورشد: استفاده از فضای مجازی در خبر رسانی و برگزاری جشن ها با توجه به گستردگی آن می تواند علاوه بر اطلاع رسانی گسترده منجر به حضور و استفاده تعداد بیشتری از مردم از جشن ها باشد.