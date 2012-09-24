دفاع مقدس حافظ ارزشهای اسلام و انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی روز دوشنبه در مراسم نمادین صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران در ساری افزود: رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع عاشورایی جانانه و عاشقانه از تمامیت ارضی کشور، باورهای دینی و ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کردند.
وی اظهارداشت: در دفاع مقدس فرزندان غیرتمند این مرز و بوم درسی فراموش نشدنی به دشمنان اسلام دادند.
مسکنی با اشاره به اینکه درود خداوند بر مادران شیردل و پدران غیور این سرزمین که فرزندانشان را برای دفاع از میهن اسلامی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام کرده اند، بیان داشت: امروز که انقلاب اسلامی عزت، افتخار و سربلندی را در دنیا کسب کرده است در واقع مدیون رشادتها، ایثارگریها و جانفشانیهای شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز است.
دفاع مقدس فرصت بیان ناگفته های جنگ تحمیلی
فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تبیین و بیان حقایق و ناگفتههای جنگ تحمیلی است و واقعه افتخارآمیز دفاع مقدس قدرت، عظمت، توانمندی و هنر امت بپاخاسته ایران اسلامی را در برابر جهانیان متجلی ساخت.
سرتیپ دوم پاسدار محمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای اداری بهشهر افزود: امروز اگر چه در ظاهر جنگ سختی وجود ندارد اما دشمنان جنگی سخت تر و خطرناکتر را به نام جنگ نرم شروع کردهاند که در حقیقت جنگ باورها و اعتقادات است.
وی با تبیین جبههبندی جنگ نرم یادآور شد: در یک طرف دنیا به شکل استکباری و ارباب منشی است و در طرف دیگر باور ارزشی، ولایی و اسلامی است که بیداری اسلامی دنیا نیز مرهون همین باور ولایتمدار و اعتقادی است.
برگزاری همایش پیروان ولایت در نکا
همایش پیروان ولایت، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس یکشنبه شب به همت اداره آموزش و پرورش نکا و سپاه این شهرستان برگزار شد.
هادی بصیر، برادر سردار بصیر و از فرماندهان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم اظهار داشت: دفاع مقدس نمونه کامل وحدت همه جانبه ملت ما بوده است.
وی افزود: در طول دفاع مقدس همه نیروهای ما در خدمت این انقلاب و نظام بودند و رمز موفقیت ما وحدت همه جانبه و ولایتمداری بوده است.
دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی پایان ندارد
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران با صدور بیانیهای با گرامیداشت هفتهٔ دفاع مقدس اعلام کرد: دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی که زمانی به صورت دفاع نظامی در مقابل دشمن متجاوز بود اکنون در جبهه فرهنگی ادامه دارد و هرگز پایان نمییابد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران با هدف استقلال در همه زمینهها و تلاش برای آزادی تمام مسلمانان، بلکه ملتهای مظلوم جهان برپا شد و بدیهی است دولتهای استعماری چنین امری را بر نمیتابند و تحریک صدام برای حمله به ایران اسلامی در همین چارچوب قرار داشت.
در این بیانیه ضمن تجلیل از حماسه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس اضافه شده است: مردم ایران از پیر و جوان با حضور گسترده در جبههها و در حالی که دشمن متجاوز از هر نوع کمک نظامی و اطلاعاتی و سیاسی بلوک شرق و غرب بهرهمند بود، افتخاری بزرگ آفریدند که در صفحات وزین تاریخ این مرز و بوم میدرخشد.
بهره مندی ازفرهنگ جهاد و شهادت راه مقابله با تهاجم دشمنان
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر لرزم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: بهره مندی از فرهنگ جهاد و شهادت تنها راه مقابله با تهاجم دشمنان در دوران دفاع مقدس است.
حجت الاسلام یوسف یوسف پور روز دوشنبه در جلسه هماهنگی مراسم 13 آبان در ساری افزود: شهدا با نثار جان خود توانستند، توطئه های دشمنان نظام از جمله راه اندازی جنگ تحمیلی را خنثی کنند و عزت، افتخار و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.
وی اظهار داشت: خون پاک شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و رهبری حکیمانه امام راحل، توانست جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به نفع نظام اسلامی به اتمام برساند و این توطئه و دسیسه را نقش برآب کند.
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