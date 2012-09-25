علی حسین شهریور در گفتگو با مهر از سیاست های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور راه اندازی تعاونی های نسل جدید خبر داد و گفت: اقدامات وسیعی در رابطه با ایجاد تعاونی های توسعه روستایی در سطح کشور انجام شده است.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تاکنون بیش از 1000 تعاونی توسعه روستایی در سطح روستاهای کشور تشکیل و تحت نظارت وزارتخانه فعالیت خود را آغاز کرده اند.

شهریور با اعلام اینکه بیش از 70 هزار نفر از روستائیان در این تعاونی ها فعالیت های اقتصادی دارند، افزود: همچنین روستائیان نیز از خدمات تعاونی ها بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: از سیاست های دیگر راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه توسعه تعاونی های عمران شهرستانی است. در سال 89 قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تصویب شد و به موجب این قانون، این تعاونی ها با این هدف تاسیس می شوند که برخی از طرح هایی که به دلیل رانت زایی امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند، به این تعاونی ها واگذار شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، ادامه داد: به عبارت دیگر ما برنامه داریم در هر شهرستان یک تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل دهیم و همه مردم شهرستان، ساکنان و متولدان آن شهرستان ها را به عضویت در بیاوریم.

شهریور با تاکید بر اینکه برای عضویت در این نوع از تعاونی ها هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، تصریح کرد: یعنی اگر فردی در تعاونی دیگری نیز فعالیت دارد و عضو است می تواند در اینجا نیز عضویت داشته باشد و مهاجرت افراد از آن شهرستان ها نیز باعث لغو عضویت افراد و سهامداران نمی شود.