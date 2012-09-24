به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنان سیدمحمد حسینی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در دیدار کارگزاران حج با رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
قوارههای کرامــت ز حج قــوام گرفت/غریــو تلبیه مَطلع شــد و ختــام گرفت
مرور زندگی و مرگ، مشق اعمال است/که درس، مُنسَلِک از مسجدالحرام گرفت
با عرض سلام و تبریک و تهنیت ایام، به محضر رهبر عزیزمان عرضه میدارد که امسال در حالی مناسک حج تمتع بجا آورده میشود و بر لب، لبیک و ذکر خدا آورده میشود که پایداری به بیداری انجامید و نفس عیسوی روحالله از پسِ زمان بر جانهایی دمید که در قلعههای بردهداریِ مدرن، بند و حفاظ، مانع از ورود استیقاظ شده بود. نفس را حبس کی بتوان نمودن؟! آنهم، بوی پیراهن یوسف که دهد استبصار!
در تعبیر حج، حضرت مستطاب عالی فرموده بودید: «حج، در جوهر و ذات خود، دارای دو عنصر اصلی است: تقرّب به خدا در اندیشه و عمل و اجتناب از طاغوت و شیطان با جسم و جان».
دیریست عنصر اولی مَرعیّ و دومی مَنسیّ است. پیر فرزانه ما هر چه توان داشت بر این دومی گماشت، لیکن تربیت را ضمان، زمان باشد. دنیای امروز و امروز دنیا، اندک اندک به اهمیت تجنّب در کنار تقرب پی میبرد. «لا دینَ الّا الحبُ والبغض» و مگر دین غیر از اقتراب و اجتناب است؟!
برائت از مشرکین هرچند جمعی از خوبانِ امت را در مسلخ غریبکشی، قربانی نمود، اما حاصلش این بود که در همان سرزمین، آن نفسهای پاک، جا ماندند و آنقدر در غربت بیهمراهی خواندند که همان زمزمهها را بر لبها نشاندند، گرچه در قالب نجوا، لیک میدانیم بهزودی فریاد و غوغا خواهد شد. لیشهدوا منافع لهم.
حرکتهای فرهنگی از حیات برخوردارند، زمینِ شوره سُنبل برنیارد! تا دشتِ دلها آمادهی کشت نشود به دیم هم امیدی نمیتوان بست و به انتظار گندمزار نشست. تبلیغ هم زمینهی پذیرش میخواهد. رسول گرامی اسلام فرمود: «کما تکونوا یُولّی علیکم»
آن پیامهای انسانساز بنیانگذار این نظام مقدس در زمینهی حج و خصوصاً تأکیدات آن پارسای متوکل در مورد وحدتِ جهان اسلام و زانپس رهنمودهای متبرک حضرت عالی، امروز به ثمر نشسته است، و امت، بندِ خواب گرانی را گسسته است که روزی آرزوی مردِ بزرگی چونان علامه اقبال لاهوری بود که:
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز.
باور داریم که بزرگی بیاسباب فراهم نمیشود؛ شو خطر کن ز کام شیر بجوی!
روزگاری دشمنان دین بر باطل خود آنقدر محکم بودند که هرگز دوستانِ دین برحقِ خود آنچنان نمیایستادند!
آنقدر که بر باطل خود محکم و جزمند / ما بر حق خود، آن همه اصرار نداریم
اما به لطف حق و مددِ صاحبِ امر و درایت و استقامتِ ولی امر، امروز شرایط دگرگون شده است.
دفاع از ساحت قدس نبوی، هم ناشی از سرسپردگی مسلمانان به قداستِ نامِ رسولالله است و هم توصیهی قرآن در حفظ حریمِ حرمتِ پیامبرِ صلح و دوستی و ادب و نجابت و همه سجایای اخلاقی و همهی زیباییهای روح است که فرمود: «إنک لعلی خلق عظیم». حریم قدس احمدی (ص) حرمی به وسعت اتمام مکرمتهای اخلاقی دارد که هر که دل به گوشهای از آن بسپارد، حرمت آدمی را نگه دارد، چهرسد به:
آنکه خلقت به طفیل قدمش حاصل شد / حُبِّ او جایگهی خواست و نامش دل شد
خدای جلّ و علا فرمود: انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیرا و فرمود: لقد جاءکم رسولٌ من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم. و تکلیف ما در قبال حضرتش که رحمه للعالمین است «تُعَزِّروه و تُوَقِّروه» تعیین گشته است، «از او دفاع کنید و او را بزرگ بدارید».
درود بر آنان که در دفاع از ساحت قدس نبوی، جان را ناچیز انگاشتند و پای بر سر تعلقات گذاشتند و نقاب از چهرهی نفاق دشمن برداشتند تا دشمن، جمعی سرباز دونپایه را عامل فتنه معرفی ننماید که جنگ بیاجازهی امرا آغاز نمیشود و امت اسلامی نیز با مشتی گماشته پنجه درنمیافکند و بر حقیران کوسِ جنگ نمیزند.
گرچه اعلام افتقار کند / باشه کی پشه را شکار کند
در این مبارزه، مسلمین رو در روی استکبار به فرماندهی آمریکا ایستادهاند و در این نبرد عاشقان ولایت به ارشادات و اشارات فرمانده کل قوا دل دادهاند که:
ما را سری است با تو که گر خلقِ روزگار / دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
وجود ذیوجودتان مصون از گزندِ روزگار و روزگاریان باد.
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