میراث فرهنگی باید نسبت برای تغییر کاربری برخی پروژه ها اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح تالار باغ عروس افزود: در راستای توسعه گردشگری در استان باید به پروژه های گردشگری بسیار توجه شود.

وی تاکید کرد: باید دستگاههای زیربط همکاری لازم را در جهت توسعه این مجموعه را در دستور کار قرار دهند.

کریمی در ادامه گفت: در استان باید زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذار فراهم شود و در این راستا حمایت لازم از این سرمایه گذاران از تاکیدات دولت است.

معاون عمرانی استانداری استان زنجان اعتبار هزینه شده برای مجموعه گردشگری و تفریحی باغ عروس را سه میلیارد و 800 میلیون تومان یاد کرد و گفت: فاز اول این مجموعه 35 نفر اشتغالزایی دارد و فاز دوم هم در سالهای آتی راه اندازی خواهد شد.

کریمی افزود: در این مجموعه قبلا کارخانه سرب و روی احداث شده بود که به علت مشکلات زیست محیطی و به دلیل اینکه در محدوده شهر بود به یک مجموعه گردشگری و تفریحی تغییر کاربری داده شد.

وی اظهار داشت: این مجموعه یک هکتار است و ظرفیت پذیرایی از هزار نفر را دارد.