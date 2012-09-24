اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات استانی رشته کیک بوکسینگ بانوان به مناسبت روز دختر در سالن بوکس استادیوم تختی با شرکت 43 ورزشکار در اوزان مختلف برگزار شد.

در این مسابقات که در چهار رده سنی برگزار شد، در رده نونهالان حسین نژاد اول شد و قبادی، صدف اصغر نژاد و محمدی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

در رده نوجوانان غزاله قربانی و فاطمه حلبی اول و دوم شدند و سپیده کریمی و فاطمه حلبی مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

در رده جوانان الهه قربانی، خدیجه شاه علیزاده، مینامحرمی و شیوا فیاضی و در رده بزرگسالان مینا حضرتی، بهاره نظری، زینب امیری، فرزانه جباری، زهرا هنرمند، شبنم محمد نجد و مریم حسن زاده به تربیت اول تا رتبه های بعدی را کسب کردند.

حضور دو شمشیرباز اردبیلی در تیم ملی اعزامی به اندونزی

از سوی فدراسیون شمشیربازی کشور چهار شمشیرباز اردبیلی به اردوی تیمهای ملی جوانان و نوجوانان کشورمان دعوت شدند که از این بین دو شمشیرباز در قالب تیم ملی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام می شوند.

بر اساس تصمیمات کمیته فنی فدراسیون شمشیربازی امیررضا کنعانی و امید فعال قیومی در بخش آقایان و آرزو قاره گوشی و دریا آردن در بخش بانوان جهت حضور در اردوی تیمهای ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در کشور اندونزی دعوت شده بودند.

با اتمام اردوهای تیمهای ملی دختران در ارومیه و پسران در تهران و با اعلام مربیان تیم ملی، امیررضا کنعانی به عضویت تیمهای نوجوانان و جوانان در اسلحه اپه و آرزو قاره گوشی به عضویت تیم دختران در همین اسلحه درآمدند.

مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در کشور اندونزی از نهم لغایت 17 مهرماه برگزار خواهد شد و تیمهای ملی کشورمان در هر دو قسمت ساعت 11.30 صبح روز جمعه هفتم مهرماه راهی جاکارتا خواهند شد.

برگزاری مسابقات انتخابی اسکیت سرعت دختران و پسران خلخال

مسابقات انتخابی اسکیت سرعت دختران و پسران شهرستان خلخال اعزامی به مسابقات لیگ اسکیت استان در خلخال برگزارشد.

در پایان این رقابتها در بخش پسران که با شرکت 22 نفر و در سه رده سنی در محل سالن دو هزار نفری شهدای خلخال برگزار شد، در رده سنی نونهالان حمید رضا اشرفی، رضا علی حسینی و امیرمحمد صادقپور اول تا سون شدند.

در رده نوجوانان عرفان سلطانی، مهدی عزیزی و هادی شکارچی و رده جوانان علی مصدق مقدم، حمید رضا مدد زاده و مهران اسمانی اول تا سوم شدند.

در بخش دختران که با شرکت 18نفر در دو رده سنی در محل سالن ورزشی حجاب خلخال برگزار شد، در رده نونهالا آناهیتا طالبی، ایدا میرمرسلی و تارا ترابی و در رده جوانان هانیه بخشعلیان، هاجر بدری و شیرین کاظم پور به مقام اول تا سوم دست یافتند.

برگزاری مسابقات مینی بسکتبال اردبیل

مسابقات شوت امتیازی مینی بسکتبال دررده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان شهرستان اردبیل به همت هئیت بسکتبال و اداره ورزش و جوانان اردبیل باحضور 88 بسکتبالیست، چهار نفر از اعضای تیم ملی و پیشکسوتان این شهرستان در پارک آذربایجان اردبیل برگزار شد.

در پایان این رقابتها نفرات برتر در رده های مختلف معرفی شد که بر این اساس در رده سنی نونهالان محمد اصلانی، محمد شکرالهی و نیما اروجی اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان سالارمعینی اول شد و امیرحسین قدیری و محمد جواد ملکی دوم و سوم شدند. در رده سنی جوانان امیر طالبی، بهنام نصیری و شایان موحدی به مقامهای برتر رسیدند.

در رده سنی مینی بسکتبال نیز علی قهرمانی به مقام اول دست یافت و محمد حسین احمد پور و نوید موجبی دوم و سوم شدند.

دو ورزشکاران کبدی اردبیل به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دو ورزشکار کبدی استان اردبیل برای حضور در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی به تیم ملی کشورمان دعوت شدند.

حامد اکبرزاده و محمد عطارزاده دو بازیکنی هستند که با درخشش در مسابقات مختلف و با آمادگی کامل به این اردو دعوت شده اند.

سومین اردوی تیم ملی سرکل کبدی اعزامی به مسابقات آسیایی وجهانی از اول مهرماه آغاز شده و به مدت یک هفته در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت.