لغو دیدار تیم های شموشک نوشهر و استیل آذین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگر ساروی اظهار داشت: مشکلات حقوقی تیم حریف موجب شد همانند بازی اول، مسابقه ما در لیگ دسته دوم فوتبال کشور با دستور فدراسیون لغو شود که بدون تردید تیم شموشک بیش از همه از این اتفاقات متضرر خواهد شد.



وی بیان داشت: در هفته اول این رقابت ها به دلیل مشکل تیم استقلال ساری ، بازی ما برگزار نشد که امیدواریم فدراسیون با اتخاذ تصمیم صحیح ، از تضییع حق تیم شموشک جلوگیری کند.

سرمربی تیم فوتبال شموشک شهرداری نوشهر افزود: برای جبران بازی نکردن در لیگ، برگزاری چند بازی تدارکاتی را در برنامه تیم گنجانده ایم تا از افت کیفیت فنی تیم جلوگیری کنیم.

برگزاری بدمینتون قهرمانی دختران در قائم شهر



رئیس هیئت بدمینتون مازندران گفت: مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان دختر مازندران با حضور شرکت کنندگانی از شهرهای مختلف استان، هفتم مهر ماه در قائم شهر برگزار می شود.

محمود شعبان زاده افرود: این مسابقات در سالن ورزشی امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار و در پایان این رقابتها، نفرات برگزیده راهی مسابقات قهرمانی کشور خواهند شد.



وی از برگزاری اردوی آماده سازی تیم بدمینتون پسران مازندران خبر داد و گفت: این اردو با هدف شناسایی نفرات اصلی اعزامی تیم مازندران به رقابتهای قهرمانی کشور در زنجان برپا می شود.

دور دوم رقابت های تکواندو نونهالان در نکا

رئیس هیئت تکواندوی نکا گفت: دور دوم مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان مازندران، اواخر هفته جاری به میزبانی این شهرستان برگزار می‌ شود.

محسن رمدانی افزود: دور نخست مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان مازندران نیمه نخست شهریور ماه سالجاری به میزبانی آمل برگزار که با استقبال پرشور نونهالان تکواندوکار از سراسر استان همراه بود.



وی ادامه داد: در دور نخست این مسابقات 560 تکواندوکار در یک روز با هم مبارزه کردند.

صعود مازندران به والیبال قهرمانی جوانان کشور



تیم مازندران با برتری سه بر صفر مقابل تیم کرمان، به مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور صعود کرد.

روز سوم مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر کشور که با حضور ده تیم از استانهای مختلف در بابلسر جریان دارد، روز گذشته با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید.



تیم مازندران که در گروه دوم این رقابتها با تیم های آذربایجان شرقی، قزوین، تهران و کرمان همگروه است با سه پیروزی پیاپی، رهسپار مرحله نیمه نهایی این رقابتها شد.

تجلیل اعضای بهشهری تیم کشتی آزاد جوانان



دو عضو بهشهری تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران، پس از حضوری موفق در رقابت های قهرمانی جهان، در جلسه شورای اداری بهشهر مورد تجلیل قرار گرفتند.

در پایان جلسه شورای اداری بهشهر از بهنام احسان پور قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان و فرزاد عموزاد عضو تیم ملی در این رقابتها تجلیل شد.



فرماندار بهشهر اظهار داشت: ورزش بهشهر سرشار از جوانان مستعدی بوده که با برنامه ریزی بهتر می توان آن ها را برای رسیدن به سکوهای قهرمانی جهان آماده کرد.