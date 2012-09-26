دو سال است از سینما دورم/ " آزادراه" در مسیر رفع ممیزی

عباس رافعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: دو سال است که نتوانسته‌ام کارگردانی فیلمی را با توجه به شرایط سینمای ایران انجام دهم. فیلم "آزادراه" هم دچار مشکلاتی در بحث ممیزی شده بود که خوشبختانه در حال رفع شدن است و امیدوارم به زودی اکران شود.

وی افزود: تله فیلم "مزرعه کودکی" به کارگردانی سید مهدی برقعی نیز در بخش مسابقه فیلم‌های ویدئویی جشنواره کودک و نوجوان اصفهان پذیرفته شده است و هم اکنون توسط آرش قاسمی در مرحله تدوین قرار دارد. رافعی ادامه داد: همچنین تله فیلم "چهار روز شگفت‌انگیز" به کارگردانی بهداد امینی نیز در مرحله ساخت موسیقی قرار دارد و افشین عزیزی این کار را انجام می‌دهد.

"آزادراه" به‌عنوان آخرین ساخته سینمایی رافعی نگاهی متفاوت به دینداری در ایران دارد. به گفته رافعی در جامعه‌ای که ارزش‌ها مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند، آدم‌هایی وجود دارند که می‌توانند بین عشق و عقل قرار نگیرند تا مجبور به انتخاب شوند. "آزاد راه" تلاشی است برای حفظ اخلاق و ایمان در جامعه پر تلاطم امروز.

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبائی، تینا آخوندتبار، حبیب اسماعیلی، هومن سیدی، رامین راستاد، شهین تسلیمی، جمال خلیلی، سیاوش قاسمی، دانیال نوروش و محمدرضا رحمانی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"آزادراه" داستان طلبه‌ای جوان به نام سلمان بروجردی را روایت می‌کند که با جوانان هم سن و سال خود ارتباطی دوستانه دارد و می‌کوشد با زبان خودشان به آنها نزدیک شود و باری از مشکلاتشان بردارد.