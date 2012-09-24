بارندگی شدید سبب آبگرفتگی معابر غرب مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران همراه با رعد و برق شدید که از صبح امروز در این مناطق آغاز شده، موجب تاریکی هوا و اختلال در آمد و شد عابران و رانندگان وسایط نقلیه در محورهای مواصلاتی این شهرها شده است.

هم اکنون با بارندگی های صورت گرفته، احتمال وقوع سیل و سیلاب و طغیان رودخانه ها وجود دارد و مسئولان نهادهای مرتبط در منطقه بر اساس پیش بینی های هواشناسی و هشدار روز گذشته مدیریت بحران استانداری مازندران در آماده باش کامل به سر می برند.

بارش 12 میلی متر باران در قائم شهر



رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ مازن‍در‌ان با اشاره به افزایش ناپایداری وضعیت جوی استان گفت: از شب گذشته تا امروز، بیش از 12 میلی متر در قائم شهر بارید.

کیان خدیورافزود: در این مدت در آمل شش میلی متر، رامسر سه و ساری دو میلی متر باران باریده است.



وی با اشاره به تقویت جریانات مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر بیان داشت: شهروندان مازندرانی و مسافران در این مدت شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد، کاهش محسوس دما و مواج شدن دریای خزر بودند.



امداد هوایی مازندران به کمک مصدومان جاده هراز

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بالگرد اورژانس 115 این استان به کمک مصدومان جاده هراز شتافت و جان مصدومان حادثه رانندگی را نجات داد.

فرزاد بزرگی افزود: در این سانحه رانندگی پنج نفر شامل چهار فرد بزرگسال و یک کودک مصدوم شدند.



وی گفت: نیروهای اورژانس 115 مازندران پس از اطلاع از وقوع این حادثه و درخواست کمک به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را تحت اقدامات درمانی اولیه از جمله ثابت کردن اندام ها، کنترل خونریزی و علائم حیاتی و سرم تراپی قرار دادند.



