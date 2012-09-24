به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مناسبت هفته دفاع مقدس با جمعی از رزمندگان، جانبازان، ایثارگران، اهالی قلم و ناشران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با تشریح مقطع تاریخی شروع جنگ تحمیلی، وضع داخلی جمهوری اسلامی ایران و اوضاع منطقه و صحنه بین‌المللی، ویژگی منحصربه‌فرد دفاع مقدس را ایستادگی یک‌تنه و مظلومانه انقلاب اسلامی و مردم ایران در برابر حزب بعث عراق به نمایندگی از شرق و غرب و ارتجاع منطقه خواند و گفت: تا آنجایی که از تاریخ اطلاع دارم جنگ و دفاعی شبیه دفاع مقدس جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های استکباری سابقه نداشته و این نشان از قدرت ایمان، استقلال و اتکال مردم انقلابی و مظلوم ایران به خداوند متعال و وعده پیروزی حق بر باطل است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صدام و حزب بعث عراق به لحاظ مادی به تمامی امکانات تکنولوژیکی، لجستیکی و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز بود و در ابتدا توانست به خاطر تعلل و بی‌تدبیری بنی‌صدر با حمله‌ای برق‌آسا بخشی از خاک ایران اسلامی را اشغال کند، اما ایمان انقلابی مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عدم آمادگی مقطع ابتدایی جنگ، بر ارتش عراق فائق و به سرعت مناطق اشغالی را آزاد کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شروع جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی را نشان از عمق کینه و هراس دنیای استکبار از انقلاب اسلامی خواند و تصریح کرد: غربی‌ها تصمیم داشتند با هجوم همه‌جانبه به وسیله صدام به جمهوری اسلامی ایران، این انقلاب را ساقط و یا لااقل خوزستان را از ایران اسلامی جدا سازند که به کمک خداوند و حضور مردم انقلابی و رزمندگان اسلام ناکام ماندند.

وی در ادامه با تشریح حال و هوای معنوی روزها و شب‌های عملیات در جبهه‌های حق علیه باطل به خاطره‌ای دلنشین در این زمینه اشاره کرد و گفت: قبل از یکی از عملیات‌ها وقتی شب هنگام پس از برنامه‌ریزی برای انجام عملیات برای قدم زدن از مقر و سنگر خارج شدم، با گروهی از رزمندگان اسلام مواجه شدم که در حال و هوای معنوی و روحانی خود غوطه‌ور بودند و عاشقانه با خدای خود در گروههای چندنفره نجوا و راز و نیاز می‌کردند که حضور من در آن تاریکی و شناسایی من توسط آنان شوق و لبخند زیبایی بر لبانشان نشاند و من از این دلیرمردان خواستم تا به نجوای بین خود و خدای خود ادامه دهند.

هاشمی رفسنجانی افزود: در عملیات کربلای 5 که برادران قطعه‌ای از آن را تعریف نمودند، یک گروهان به همراه برادر پاسداری که در حال حاضر نیز از جانبازان شیمیایی است و مهدی نیز همراه او بود، در تاریکی شب به سمت خط مقدم می‌رفتند که مسیرشان را گم کرده و نمی‌دانستند به کدام سمت می‌روند، آن برادر پاسدار وقتی راه را درست برگشتند و به نیروهای خودی رسیدند، به من گفت شما یک جایزه بزرگ به مهدی بدهید، چون اگر او که آن زمان 16 یا 17 ساله بود، حضور نداشت گروهان مستقیماً در دام دشمن قرار می‌گرفت، ولی او از طریق مشاهده ستارگان یادآور شد که اشتباه می‌رویم و به زحمت فرمانده را متقاعد کرد که از راه اشتباه برگردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صفا، صمیمیت، یکرنگی، ایثار و فداکاری را ویژگی یکپارچه دوران دفاع مقدس خواند و با اشاره به وعده خلل‌ناپذیر خداوند برای پیروزی حق بر باطل، اجرای آتش‌بس و پذیرش قطعنامه 598 را اولین پیروزی رزمندگان اسلام بر حزب بعث عراق خواند و تصریح کرد: از این مقطع به بعد آنچه در صحنه بین‌الملل و منطقه اتفاق افتاد، یکسره پیروزی‌های پی‌در‌پی جمهوری اسلامی ایران بر زیاده‌خواهان و مستکبران عالم بود.

هاشمی رفسنجانی، پذیرش خواست‌های مردم انقلابی ایران توسط عراق و کشورهای منطقه و شناخته شدن رژیم بعثی به عنوان متجاوز و الزام آن به پرداخت غرامت را از دیگر پیروزی‌های شیرین و به یاد ماندگی انقلاب اسلامی ایران خواند و تصریح کرد: از آنجا که مکر خداوند گریبان ظالمان و مفسده‌انگیزان را خواهد گرفت، صدام دیوانه‌وار برای جبران شکست‌های مفتضحانه در جنگ تحمیلی و نیز خارج شدن از فشار مشکلات داخلی، با اطمینان از عدم حمله از سوی جبهه ایران، تصمیم به اشغال کویت گرفت و همین خبط و اشتباه بزرگ، رژیم فاسد بعث را در سراشیبی پیوسته و همیشگی سقوط قرار داد و سرنوشتش این شد که امروز می بینیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساخته شدن بنیان‌های ویران شده اقتصاد و کشور پس از جنگ تحمیلی علی‌رغم کمبود منابع مالی و ارزی را از دیگر مظاهر پیروزی انقلاب اسلامی خواند و گفت: همه این پیروزی‌ها در سایه ایمان، صمیمیت، وحدت و یکپارچگی اقشار گوناگون مردم و توکل به خداوند به وجود آمد و اگرچه برخی تلاش دارند مردم و ایثارگران را از صحنه‌های حساس مدیریت و تصمیم‌گیری کنار بگذارند، اما تنها راه رسیدن به آرمان‌های ناب انقلاب اسلامی و امام راحل، حفظ همان روحیه انقلابی دفاع مقدس و پرهیز از افراط و تفریط است.

هاشمی رفسنجانی با انتقاد از تحریف تاریخ دفاع مقدس توسط عده‌ای جبهه‌ندیده، آنان را میراث‌خواران ناجوانمرد رزمندگان و ایثارگران حقیقی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: این ظلم به انقلاب، نظام و کشور است که حق و حضور ایثارگران و رزمندگان را نادیده بگیریم و آنان را از صحنه‌های حساس کشور کنار بگذاریم.

در ابتدای این دیدار برخی از ایثارگران و آزادگان دفاع مقدس به ذکر خاطراتی از آن دوران مشعشع پرداختند و دغدغه‌ها و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند.

در ادامه گروه همخوانی قمربنی‌هاشم قم متشکّل از جمعی از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس سرودهایی را در مدح حضرت فاطمه معصومه، ائمه اطهار و امام هشتم شیعیان، حضرت امام رضا(ع) اجرا کردند.

همچنین به رسم یادبود تابلویی از دفاع مقدس به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیم شد.

