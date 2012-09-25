"آمین خواهیم گفت" همچنان بلاتکلیف است/ طرح اولیه سریالم تمام شد

سامان سالور کارگردان "آمین خواهیم گفت" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بعد از جشنواره فجر سال گذشته تا کنون ما هیچ پاسخ روشنی درباره وضعیت این فیلم دریافت نکرده‌ایم و به نوعی با سیاست عدم پاسخگویی در ارشاد روبرو هستیم. وی افزود: البته قرار بود این فیلم در گروه مخاطب خاص اکران شود که این طرح نیز منتفی شد. فکر می‌کنم گرفتن مجوز نمایش در این شرایط اکران برای فیلمم زیاد تفاوتی نکند زیرا اساسا امکان نمایش وجود ندارد.

سالور درباره فعالیت اخیر خود گفت: نسخه اولیه این مجموعه تلویزیونی نوشته شد و از نتیجه آن نیز راضی هستم. طی چند روز آینده وارد مذاکره برای ساخت می‌شویم. وی ادامه داد: "خوابگردها" در 90 قسمت ساخته خواهد شد و در یک فصل پخش می‌شود. سریال یک تم اصلی دارد که آدم‌های متفاوتی با آن درگیر می‌شوند. این مجموعه پربازیگر خواهد بود.

سالور افزود: البته دو فیلمنامه سینمایی دیگر هم دارم که در شرایط فعلی هنوز برای ساخت آنها به نتیجه‌ای نرسیدم.