افزایش 35 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم ارزبین درآمدهای مالیاتی وصول شده در استان در این مدت را بیش از دو هزار و 85 میلیارد ریال برآورد کرد.



وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی وصول شده مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های معوقه را شامل می شود گفت: همراهی مناسب مودیان و سعی و تلاش کارکنان اداره کل مالیاتی سبب شد تا شاهد افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی در مازندران باشیم.

هدر رفت 50 درصد انرژِی گاز از وسایل غیراستاندارد



مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: حدود 50 درصد انرژی مصرفی گازازطریق وسایل گاز سوز غیراستاندارد دراستان هدر می رود.

محسن عرب مقصودی اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده اغلب این وسایل گازسوز غیراستاندارمورد استفاده مشترکان مربوط به بخش خانگی بوده که موجب اتلاف این میزان انرژی گاز در استان شده است.



وی با اشاره به فرار رسیدن فصل سرما و روی آوردن بیشتر خانواده ها به وسایل گرمازای گازسوز از مشترکان گاز خواست تا برای جلوگیری ازاتلاف این انرژی نسبت به نوسازی وسایل گازسوز و پوشش عایق مسیرشبکه های گاز در این استان اقدام کنند.

اختصاص 60 میلیارد به توسعه کشاورزی بهشهر



فرماندار بهشهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه طرح های کشاورزی بهشهر اختصاص یافت که با تحقق کامل این اعتبار، شکوفایی و رشد بیشتری در انتظار کشاورزی بهشهر است.

محمد رضا البرزی افزود: از این مبلغ تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال جذب و برای اجرای طرح های مختلف کشاورزی هزینه شده است.



وی بیان داشت: این اعتبارات در بخشهای دام و طیور، اصلاح و جایگزینی و توسعه باغ ها، گلخانه، مکانیزاسیون، صنایع، شیلات، دامپزشکی، ترویج و منابع طبیعی هزینه خواهد شد.

