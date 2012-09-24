هشدار وقوع سیل در خراسان شمالی/ تداوم بارندگی تا اواخر هفته

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خراسان شمالی؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌های نشانگر ورود سامانه بارشی جدید به استان و بارندگی‌های رگباری در نقاط مختلف خراسان شمالی است.

وی با بیان اینکه این بارندگی از عصر دوشنبه سوم مهر ماه آغاز می‌شود و تا پنج شنبه هفته جاری نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در مدت مذکور افراد از قرار گرفتن در مسیر رودها و مسیل‌ها خودداری کرده و دامداران نیز از چرای دام در محل‌های خطرناک اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی خراسان شمالی نیز اعلام کرده است که بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر ورود موج ناپایدار سطوح میانی جو به استان است که این موضوع سبب افزایش ابر، گاهی وزش نسبتا شدید باد و در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق خواهد شد.

بر اساس این گزارش وضع هوای استان از ساعت 12 روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه، کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید، در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق خواهد بود.

همچنین بر پایه این گزارش هوای استان از ظهر سه شنبه تا روزهای چهارشنبه و پنج شنبه نیز کمی تا نیمه ابری و وزش باد و در پاره نقاط نیز رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود.