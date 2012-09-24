کاشت 30 شیر هیدرانت آتش نشانی در بازار بزرگ اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جاننثاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه بازار بزرگ اصفهان به عنوان قطب اقتصادی به شمار میرود و ایمنی آن برای تمام شهر اهمیت دارد، اظهار داشت: بازار بزرگ اصفهان به دلیل شرایط بار حریق و معماری حاکم بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است و ایمنسازی آن یک ضرورت برای اصفهان تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار راهکار برای حفاظت از بازار بزرگ شهر توسط این سازمان اختصاص داده شده است که احداث پارکینگ در مکانهای بازار بزرگ اصفهان از جمله این موارد محسوب میشود، اضافه کرد: در حال حاضر نیز برای ایمنی بازار بزرگ اصفهان حدود دو هزار کپسول آتشنشانی در این بازار نصب شده است.
مسئول برنامهریزی استراتژیک سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بیان داشت: در حال حاضر برای ساماندهی حوادث و حریقهایی که در بازار بزرگ اصفهان رخ میدهد 30 شیر هیدرانت توسط این سازمان در این بازار نصب شده است.
وی با بیان اینکه کاشت شیرهای هیدرانت، جلوگیری از تخلیه بار و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری در بازار بزرگ اصفهان از وقوع حوادث و حریق در این محدوده جلوگیری میکند، افزود: شیرهای هیدرانت نصب شده در بازار بزرگ اصفهان با فاصله 100 متری نصب شدهاند.
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