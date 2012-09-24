اندونزی شرایط فعالیت داروسازان ایران در کشورش را تسهیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیکنام در دیدار با گروه دوستی پارلمانی اندونزی در دفتر وزارتی گفت: طبق تفاهمنامه دو کشور داروسازان ایرانی برای فعالیت در اندونزی رغبت نشان داده و شروع به فعالیت کردند ولی پس از مدتی دریافتند که قوانین ثبت داروی خارجی در اندونزی تغییر کرده است.

وی افزود: حال که گروه دوستی پارلمانی اندونزی و ایران خواستار ادامه این فعالیت ها هستند از طرف اندونزیایی می خواهیم شرایط این فعالیت را تسهیل کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به خباثت های استکبار جهانی برای همکاری نکردن کشورهای اسلامی با یکدیگر یادآور شد: هم اندونزی و هم ایران توانایی های زیادی در زمینه تولید دارو و واکسن دارند که می توانند در کنار یکدیگر تبادل علمی و تجاری خوبی با هم داشته باشند.