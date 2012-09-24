آثار نویسندگان نسل سوم آمریکا در اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه که عصر دوشنبه برگزار شد، ویژگیهای داستانهای نسل سوم آمریکا و نیز تفاوت آنها با آثار نسلهای قبل از آن به بحث و گفتگو گذاشته شد.

خوانش آثاری از مری رابینسون "یخ زیبا"، ادیت پرلمن "فرانک"، توبیاس وولف "گلوله ای در مغز و بگو بله"، جیسون براون "سفر قلب"، ریموند کارور "یک کار کوچک و خوب" از جمله برنامه های این کارگاه داستان نویسی بود.

یوسف علیخانی از نویسندگان کشور نیز ضمن داستان خوانی آثار خود "داستان سیا مرگ و میر" مقوله بومی نویسی و اهمیت مولفه های فولکلوریک در خلق داستان را در این کارگاه تدریس کرد.

همچنین وی داستانهایی از داوود غفارزادگان "ما سه نفر هستیم و دختران دلریز"، صالح عطایی "چپه تو" و یوسف علیخانی "گکفتال پریگ" را مورد خوانش و نقد و بررسی قرار داد.

در ادامه داستانهایی از عظیمه کریم زاده، محمد بهرام پور، نسترن اکبرزاده، پریسا علیزاده، زینب اصلانی، محمدحسین حسین پور، عادل قلیپور، حمید جواهری، توران قربانی صادق، پری آخته، مریم حضرتی، سنبله قاسمپور، علی نوری، یعثوب محسنی و... از اعضاء کارگاه نقد شد.

در راستای توجه به خلق آثار ماندگار با محوریت دفاع مقدس، طی نشستهایی جداگانه چند داستان از احمد دهقان "بلدرچین" و سایر نویسندگان حوزه ادبیات مقاومت بررسی شد.

در این کارگاه رضا کاظمی نویسنده مجموعه داستان "لاپ او اوزاق لاردا" نیز حضور داشت.

