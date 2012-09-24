به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خاطرات ایران» شامل خاطرات ایران ترابی عصر روز دوشنبه سوم مهرماه و همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در فرهنگسرای اندیشه تهران رونمایی شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم در سخنانی ضمن بازخوانی بخشی از خاطرات خود از حضور در صحنه‌های دفاع مقدس گفت: چند وقتی است به این فکر می‌کنم که جنگ تحمیلی به عنوان یک فرهنگ در آن سوی مرزهای ما و در کشور عراق به کتاب و فیلم تبدیل شده است یا نه و اصلا چیزی به نام جنگ 8 ساله با ایران در خاطر این کشور باقی مانده است یا خیر و به تازگی متوجه شدم که اگر هم چیزی باقی مانده خاطراتی است که تنها برای فروش بازگویی شده و چیزی به نام فرهنگ از این نبرد 8 ساله در آنجا شکل نگرفته است در حالی که در کشور ما اتفاقات بسیار غریبی در این 8 سال رخ داد که ریشه گرفته از عمق باورهای دینی ما است.

وی ادامه داد: ما در فرهنگ دفاع مقدس برای رسیدن به یک هدف متعالی تلاش کردیم و آن حفظ ارزش‌های متعالی اسلامی و ایرانی‌مان بود.

خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به کتاب «خاطرات ایران» افزود: راوی این کتاب در فرهنگ شاهنشاهی پیش از انقلاب و فضای خانوادگی منحصر به فرد خود بزرگ شده و در اولی حرفه خود را یاد گرفت و در دومی شخصیت خود را ساخت و روش و هدف زندگی‌اش را آموخت.

خاموشی تاکید کرد: شاید زندگی پیرامون راوی کتاب زندگی سختی بوده باشد اما در نهایت ثواب هایی که او را در بر می‌گیرد بسیار خوشایند است.

شیوا سجادی خاطرات ایران ترابی را در 416 صفحه نگاشته است. ایران ترابی اسفندماه 1334 در شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان به دنیا آمد. علاقة او به تحصیل باعث شد در برابر مشکلات پیش رویش بایستد و با وجود چند سال ترک تحصیل با هدف خدمت به مردم، وارد کار درمان شود. این انگیزه در دوره انقلاب و سال‎های دفاع صورت ایثارگرانه به خود گرفت.

کتاب «خاطرات ایران» متشکل از 22 فصل، گوشه‎های از زندگی این دلاورزن را کامل می‎کند. فصول ابتدایی کتاب گزیده‌ای است از خاطرات دوران کودکی او، دهه‎های 30 تا 50 که بیشتر صرف تلاش‎های او برای کسب تخصص در زمینة مامایی و کمک به زنان روستایی می‎شود. با مهاجرت ایران ترابی به تهران، در سال 57، برگ تازه‎ای از زندگی او ورق می‎خورد.