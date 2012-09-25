صعود ایران، استرالیا و عراق به مرحله حذفی/ لائوس، عراق و تایلند حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز دوشنبه با انجام چهار دیدار در گروه‌های A و B پیگیری شد که با صعود ایران، استرالیا و عراق به مرحله حذفی و برتری کویت برابر لائوس همراه بود.

در گروه A کویت شکست 3 بر 2 برابر لائوس را در وقت‌های اضافه بازی با پیروزی 4 بر 3 عوض کرد تا شانس صعودش به مرحله بعدی مسابقات را افزایش دهد. ضمن اینکه لائوس نخستین حذف شده جام لقب گرفت.

تیم نوجوانان ایران هم در حالی که در نیمه نخست برابر یمن مغلوب شده بود، در نیمه دوم چهار بار دروازه حریفش را باز کرد تا با پیروزی در این دیدار، جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌ها را بدست آورد.

با این نتایجی که در گروه A رقم خورد، تیم ایران با 6 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های کویت با چهار امتیاز، یمن با یک امتیاز و لائوس بدون امتیاز رده‌های دوم تا چهارم جدول گروه را به خود اختصاص دادند.

در گروه B هم عراق با 2 گل از سد تایلند عبور کرد تا ضمن قطعی کردن صعودش به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌ها، زمینه‌ساز حذف تیم تایلند از این جام شد.

در دیگر دیدار این گروه استرالیا هم در دیداری پرافت و خیز توانست با نتیجه 2 بر یک از سد عمان عبور کند و دومین تیم صعودکننده از این گروه لقب بگیرد. عمان هم با این باخت از گردونه مسابقات کنار رفت.

در پایان روز دوم دیدارهای این گروه، عراق و استرالیا با 6 امتیاز، 4 زده، یک خورده و تفاضل گل 3+ به عنوان تیم‌های برتر راهی مرحله حذفی شدند و دیدار رودروی این دو تیم در روز آخر مسابقات گروه B، تکلیف صدرنشین را مشخص می‌کند. عمان بدون امتیاز و تفاضل گل 2- و تایلند بدون امتیاز و تفاضل گل 4- رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

نتایج کامل دیدارهای روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه ‏A‏:‏

‏* لائوس 3 - کویت 4

گل‌ها: نواف مرزوق (25 و 90) و حسن حاجیه (32) و ناجی العجمی (2+90) برای کویت و سنین پانتاوونگ (23)، آرمیسای کتاوونگ (27) و آنوسای نوی‌وونگ (34 - پنالتی) برای لائوس

‏*‏‎ ‎یمن یک - ایران 4

گل‌ها: علی ریگی (53)، سعید عزت‌اللهی (62)، ساسان جعفری (65) و رضا کرملاچعب (81) برای ایران و محمد الداهی (3) برای یمن

گروه ‏B‏:‏

‏* تایلند صفر - عراق 2

گل‌ها: شرکو کریم لطیف غباری (63) و سجاد حسین عابد (66)

* ‎عمان یک - استرالیا 2

گل‌ها: حاتم سلطان رشیدی (52- پنالتی) برای عمان و یوشوآ مک‌دونالد (16) و جیمز بالداچینو (87) برای استرالیا

- روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

سه‌شنبه - 4/7/1391‏

گروه ‏C‏:‏

‏* کره‌جنوبی - ژاپن، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* عربستان - کره‌شمالی، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران

گروه ‏D‏:‏

‏* هند - سوریه، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

‏* چین - ازبکستان، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران