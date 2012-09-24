بزرگترین پروژه توسعه شبکه معابر شمال پایتخت به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: پروژه احداث بلوار 35 متری شهید اندرزگو به طول 3 کیلومتر با تملک بیش از 61 هزار متر مربع عرصه و 24 هزار متر مربع اعیان و 2 هزار متر مربع تجاری در قالب 200 توافقنامه خریداری و رفع معارض شده و برای تردد وسایل نقلیه عبوری آماده بازگشایی شد.

وی افزود: اداره املاک شهرداری منطقه یک دربخش رفع معارضین ملکی بلوار 35 متری شهید اندرزگو در سالجاری با کلیه املاک مسکونی و تجاری باقیمانده توافق کرده و در حال حاضر نیز تخریب و آزادسازی مسیر و اتصال به خیابان شریعتی توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی منطقه در دست اقدام است.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: موضوع توافق با مالکین املاک واقع در طرح تعریض بلوار 35 متری شهید اندرزگو از سالها پیش در جریان بوده که به جهت تجاری بودن اغلب املاک و اصرار مالکین بر اخذ مجوز تجاری در باقیمانده املاک خود منجر به طولانی شدن بازگشایی این مسیر شده بود.

یزدانی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر تسریع در بازگشایی این طرح و تامین اعتبارات لازم تصریح کرد: شهرداری منطقه یک از اوایل سالجاری موضوع دعوت از مالکین و توافق با آنها را در دستور کار قرار داد و توانست با صد درصد مالکین به توافق برسد و با تملک و تخریب املاک معارض، بلوار 35 متری شهید اندرزگو را به ثمر برساند.

وی این بلوار را یکی از مهمترین معبر های اتصالی شمال شهر تهران دانست که بجهت عدم رعایت اصلاحی املاک واقع در طرح مشکلات بسیار زیاد ترافیکی را در محدوده خیابان های شریعتی ، قیطریه، بلوار شهید کاوه و... ایجاد کرده بود.