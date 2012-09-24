به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد موسوی امروز سوم مهر با ارائه گزارشی به مقام معظم رهبری همزمان با دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب، گفت: برای حج سالجاری حدود 75 هزار زائر ایرانی به مکه و مدینه منوره اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه حجاج ایرانی در قالب 449 کاروان و 230 پرواز به مکه و مدینه اعزام خواهند شد، تصریح کرد: در سالجاری تمامی پرواز حجاج ایرانی توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی انجام می شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه واگذاری پرواز حجاج ایرانی به شرکتهای هواپیمایی داخلی منجر به صرفه جویی ارزش حدود 15 میلیون دلاری خواهد شد، تصریح کرد: همچنین برای مراسم حج سالجاری 14 کاوان اقدام به اعزام ایرانیان خارج از کشور به عربستان خواهد کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه همچنین امسال 2 کاروان برای انتقال جانبازان سرافراز انقلاب به مکه و مدینه اختصاص پیدا کرده است، بیان کرد: همچنین برای سالجاری با تعدیل برخی از عوامل اجرایی امکان انتقال بیشتر زائران ایرانی به بیت الله الحرام فراهم شده است.

وی با اشاره به استقرار حجاج ایرانی در 76 هتل در مکه مکرمه و 36 هتل در مدینه منوره، تبیین کرد: 95 درصد زائران امسال به منظور دریافت خدمات بیشتر در هتل استقرار پیدا می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه از رشد 40 درصدی استقرار حجاج ایرانی در هتل ها برای حج سالجاری خبر داد و افزود: در مجموع برای امسال سرانه استقرار در هتل هر یک از حجاج ایرانی به 4.5 متر مربع افزایش یافته است.

وی ابا تاکید بر اینکه امسال پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده حداکثری از کالا و مواد غذایی ایرانی برای تامین غذای حجاج در دستور کار قرار گرفته است، گفت: همچنین امسال با جمع آوری ظروف یک بار مصرف ظروف چینی جایگزین شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش سرانه و خدمات پزشکی به زائران ایرانی در مکه و مدینه خبر داد و تصریح کرد: در مجموع امسال علاوه بر استقرار یک پزشک در هر یک از هتل‌ها، دو بیمارستان در مکه و مدینه و یک بیمارستان صحرائی هم در منا تجهیز شده است.

این مقام مسئول با اعلام مشارکت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برای راه اندازی و تاسیس بانک و هواپیمائی ویژه حج، خاطرنشان کرد: اقداماتی برای تحقق این اهداف آغاز شده است.