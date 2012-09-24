احتمال وقوع سیل در اردبیل/ دمای هوا به هفت درجه کاهش می یابد

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هشدارهای خود را از طریق اطلاعیه هایی اعلام کرده ایم و از شهروندان استان می خواهیم این هشدارها و اخطارها را جدی بگیرند.

وی با اشاره به اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان یادآور شد: با توجه به اعلام مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث سازمان مدیریت بحران کشور هم اکنون سامانه بارشی در استان فعال بوده و این روند تا فردا ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان سامانه بارشی فعال در مناطق شمالی و شمال غرب کشور تا ظهر فردا سه شنبه موجب بارشهای پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد در استان اردبیل خواهد شد.

وی با اشاره به افت محسوس دما در این مدت تصریح کرد: با توجه به پیش بینیها دمای هوا در این استان بین پنج تا هشت درجه سلسیوس کاهش می یابد.

اسلامی با اشاره به اعلام آماده باش به تمام شوراهای مدیریت بحران شهرستانهای استان، از شهروندان خواست موارد ایمنی را رعایت کرده و از حضور در مناطق کوهستانی و حوزه رودخانه ها و... خودداری کنند.

وی با اشاره به وقوع سیل در شهرستانهای خلخال و مشگین شهر و خسارات قابل توجه آن عنوان کرد: ستاد بحران استان پیش از آن نسبت به وقوع این حوادث هشدار داده بود اما بی توجهی برخی از شهروندان باعث افزایش خسارات شد.

همچنین بر اساس پیش بینیهای هواشناسی با کاهش هشت درجه ای هوا، دمای هوای بیشتر مناطق استان بویژه در مناطق کوهستانی در پایین ترین ساعات به هفت درجه کاهش می یابد که موجب استفاده از وسایل گرما زا خواهد شد.