قتل در مشهد و دستگیری قاتل در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: با هوشیاری ماموران پلیس آگاهی استان، قاتل فراری که در مرداد ماه سالجاری پس از ارتکاب قتل در مشهد، متواری شده بود در قم دستگیر شد.



سرهنگ زارع گفت: مأموران پلیس آگاهی با کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قم - تهران به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور ایست را صادر کردند.



وی ادامه داد: راننده کامیون بدون توجه به هشدارهای پلیس، قصد متواری شدن را داشت که نهایتا در جاده قدیم قم - تهران متوقف شد.



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: پس از متوقف کردن کامیون و استعلام آن مشخص شد خودروی مذکور دارای سابقه توقیف با راننده به علت ارتکاب قتل عمد از شهرستان مشهد است.



وی افزود: در پی مکاتبات با اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی مشهد، اعلام داشتند در تاریخ 23 مردادماه 91، مقتول توسط متهم به قتل رسیده و نامبرده از همان تاریخ متواری و تحت تعقیب است که در نهایت به دست قانون سپرده شد.



برخورد پلیس با 11 عامل نزاع دسته جمعی در قم



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی انتظامی استان قم، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جمع آوری اراذل و اوباش، دستگیری سارقان، مجرمان فراری و خرده فروشان مواد مخدر با همکاری عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان قم، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی، یگان ویژه و پلیس اطلاعات و امنیت و با نظارت دادستان قضایی استان انجام شد.



سرهنگ محمدرضا میرحیدری عنوان داشت: در طرح مذکور تعداد 11 نفر به اتهام نزاع و درگیری دسته جمعی، ضرب و جرح، ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و شکستن شیشه خودروهای مردم دستگیر و تحویل مراجع قضایی استان شدند.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی و خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره توسط افراد متخلف و قانون شکن، در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع داده تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.