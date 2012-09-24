  1. جامعه
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشد16درصدی میزان سفر در مترو /افزایش ظرفیت خدمات رسانی

رشد16درصدی میزان سفر در مترو /افزایش ظرفیت خدمات رسانی

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از رشد 16 درصدی میزان سفر توسط مترو نسبت به مدت مشابه در روز نخست مهرماه خبر داد .

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در روز نخست مهرماه  2 میلیون 300 سفر توسط مترو انجام شده بود گفت: این میزان سفر نسبت به مدت مشابه 16 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به ورود 90 واگن جدید به خطوط متروی تهران و تاثیر آن بر ارتقای خدمات رسانی به مسافران مترو گفت: با اختصاص دو رام از قطار های جدید به خط4 روزانه 50 هزار نفر جا به جایی به این خط افزوده می شود که رشد 24درصدی دارد .

قلی ها ادامه داد:در خط یک مترو تهران رشد 4 درصدی ،خط 2 افزایش 9 درصدی و خط 5 رشد یک درصدی مسافر را شاهد خواهیم بود .

کد مطلب 1704264

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