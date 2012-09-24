رشد16درصدی میزان سفر در مترو /افزایش ظرفیت خدمات رسانی

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در روز نخست مهرماه 2 میلیون 300 سفر توسط مترو انجام شده بود گفت: این میزان سفر نسبت به مدت مشابه 16 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به ورود 90 واگن جدید به خطوط متروی تهران و تاثیر آن بر ارتقای خدمات رسانی به مسافران مترو گفت: با اختصاص دو رام از قطار های جدید به خط4 روزانه 50 هزار نفر جا به جایی به این خط افزوده می شود که رشد 24درصدی دارد .

قلی ها ادامه داد:در خط یک مترو تهران رشد 4 درصدی ،خط 2 افزایش 9 درصدی و خط 5 رشد یک درصدی مسافر را شاهد خواهیم بود .