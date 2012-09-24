ورزشکاران دوگانه خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان مسابقات قهرمانی کشور دوگانه بانوان که در رده‌های سنی بزرگسالان، امید و جوانان به میزبانی گیلان برگزار شد، دو نفر از بانوان ورزشکار خراسان شمالی با قرار گرفتن در رده چهارم به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند.

وی افزود: رقابت‌های قهرمانی دوگانه کشور به منظور انتخاب اعضای تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی فیلیپین برگزار شد و نفرات برتر آن نیز به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

کشمیری اظهار داشت: در پایان این مسابقات در رده سنی جوانان الهام یاوری و در رده سنی نوجوانان نرگس علی مرادی از خراسان شمالی با قرار گرفتن در رده چهارم به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گفته وی مسابقات قهرمانی دوگانه بانوان کشور به مدت چهار روز، با حضور بازیکنان برتر این رشته و در محل استخر منظریه رشت برگزار شد.

ریاتلون یا مسابقات سه‌گانه یک ورزش ترکیبی است که در آن شرکت‌کنندگان با انجام سه مرحله استقامتی شامل مسابقه شنا، دوچرخه سواری و دو با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این رشته ورزشی در کشور در بخش بانوان، تنها در دو مرحله دوچرخه سواری و دو برگزار می‌شود.