46 هزار دانش آموز کرمانی در پایه ششم تحصیل می کنند

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در حال حاضر 46 هزار و 79 دانش اموز در سراسر استان کرمان در مقطع ششم تحصیل می کنند.

وی تصریح کرد: هیچگونه کمبود فضای تحصیلی در این مقطع وجود ندارد و با تمهیداتی که اندیشیده شده در قالب مدیریت صحیح فضاهای آموزشی و ساخت کلاس درس این مشکل رفع شده است.

شیخ بهایی ادامه داد: آموزشهای لازم نیز به معلمها داده شده و کتابهای مورد نیاز نیز در دسترس دانش آموزان قرار دارد و والدین از این لحاظ نباید نگرانی داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در استان کرمان نیم میلیون دانش آموز وجود دارد که در هفت هزار مدرسه تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: 47 هزار و 307 نفر نیز برای آموزش به دانش آموزان کرمانی در حال تلاش هستند.

شیخ بهایی گفت: در سال جاری انتقال بیش از پیش ارزشهای دینی و انقلابی به دانش اموزان در دستور کار قرار دارد که در این راستا در استان کرمان 100 مدرسه قرآنی تاسیس شده است و هدف این مدارس نیز تربیت نخبگان قرآنی است.

وی همچنین از وجود هزار و 600 دانش آموز شهید در کرمان خبر داد و گفت: این شهدا سندی افتخارآمیز برای مدارس تبدیل شده است.