ریزش آوار در بلوار دستواره/ افزایش تعداد آتش سوزی منازل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در یکی از اخبار رسیده از سازمان آتش نشانی آمده است که ریزش قسمتی از دیوار ساختمان در حال احداث در بلوار دستواره مصدومیت 2 کارگر را در پی داشت.

حسین کوکبی فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره این حادثه گفت: در محل حادثه زمینی گودبرداری شده به مساحت حدود400 مترمربع و ارتفاع 6 متر مشاهده می شد که با توجه به ریزش قسمتی از دیواره شمالی، 2 کارگر که مشغول کار بودند زیر آوار محبوس شده بودند که خوشبختانه قبل از رسیدن نیرو با کمک دیگر کارگران از زیر آوار بیرون کشیده شدند اما دچار مصدومیت شدید شده بودند.

خودرو سواری واژگون در بزرگراه بابائی

واژگونی خودروی سواری در بزرگراه بابایی مصدومیت شدید دو سرنشین آن را در پی داشت. در پی وقوع این رخداد رانندگانی که در بزرگراه شهید بابایی در حال حرکت بودند با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند وستاد فرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه 57 را ساعت 11:45امروز به صدا درآورد.

در محل حادثه یک خودرو سواری پژو 206 در حین حرکت به علت نامعلومی از مسیر منحرف شده و بشدت با گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرده بود .

آتش نشانان به محض رسیدن محل را ایمن ساخته و با قطع برق باطری و نشت بنزین از بروز حادثه احتمالی جلوگیری کردند و سپس مصدومان این حادثه به نام های (فرهاد –ح) 35 ساله، راننده خودرو و (زهره –ب) 27 ساله را از خودرو خارج کرده و برای اعزام به مرکز درمانی در آمبولانس اورژانس قرار دادند.

چسب کفاشی انباری را به آتش کشید

رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از چسب کفاشی در کنار آتش، شعله وری انباری ساختمان را در پی داشت. در هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه از طبقه همکف ساختمانی 4 طبقه که به عنوان انبار استفاده می شد دود زیادی متصاعد می شد و شهروندی 50 ساله نیز از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شده بود.

آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات کامل انفرادی اقدام به مهار آتش و جستجو در طبقات برای نجات محبوسان احتمالی کردند.

پس از اعزام مصدوم به مراکز درمانی توسط عوامل اورژانس و اطمینان از عدم وجود محبوسان، آتش نشانان با استفاده از دستگاههای تهویه، دود انباشته شده در ساختمان را تخلیه کردند.

افزایش تعداد آتش سوزی منازل مسکونی در دو سال گذشته

امروز همچنین خبر رسید در 5 ماهه نخست سال جاری، 1219 منزل مسکونی در شهر تهران طعمه شعله های آتش شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیشتر شده است.

آمارها نشان می دهد در فصول بهار و تابستان سال جاری، 1219 منزل مسکونی در شهر تهران دچار آتش سوزی شده است. براساس اعلام کارشناسان آتش نشانی شهر تهران، این تعداد حریق 83 با بیشتر از مدت مشابه سال 1390 بوده است.

در سال گذشته طی دو فصل بهار و تابستان در مجموعه 1136 بار منازل مسکونی شهر تهران دچار آتش سوزی شده بود. در سال گذشته در مجموع 12 ماه نیز تعداد 2913 مورد حریق ساختمان مسکونی به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی گزارش شد که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 1389 مقدار کمتری بوده است. تهران در سال 89 در مجموع 2970 بار شاهد آتش سوزی منزل مسکونی بوده است.