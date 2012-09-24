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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

بخشی:

حکم مجرمان فیس بوکی ابلاغ شد/ هشدار به کاربران اینترنتی

حکم مجرمان فیس بوکی ابلاغ شد/ هشدار به کاربران اینترنتی

سیرجان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: حکم محکومیت پنج جوان سیرجانی که شش ماه قبل به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون در سایت فیس بوک دستگیر شده بودند صادر و به آنان ابلاغ شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر،  مهدی بخشی در خصوص این پرونده گفت: فضاهای اینترنتی و مجازی همواره توسط سربازان گمنام امام زمان ( عج ) در دست بررسی بوده و این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان عالی رتبه مملکت دستگیر شدند.

وی افزود: بازجویی های لازم توسط اعضای تیم سایبری اداره اطلاعات انجام شد و پس از بررسی پرونده کیفر خواست برای آنان صادر شد.
 
وی ادامه داد: این پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی به دادگاه انقلاب ارسال شد که اکثر متهمان به حبس محکوم شدند.
 
این مقام قضایی بیان داشت: بخشی از اتهامات وارده این افراد در محاکم جزایی عمومی قابل رسیدگی است که حبس آنها را افزایش خواهد داد.
 
دادستان سیرجان اذعان کرد: عضویت در سایت های فیلتر شده غیر قانونی است و شهروندان باید از فعالیت در آنها پرهیز کنند.
کد مطلب 1704270

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