حکم مجرمان فیس بوکی ابلاغ شد/ هشدار به کاربران اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در خصوص این پرونده گفت: فضاهای اینترنتی و مجازی همواره توسط سربازان گمنام امام زمان ( عج ) در دست بررسی بوده و این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان عالی رتبه مملکت دستگیر شدند.

وی افزود: بازجویی های لازم توسط اعضای تیم سایبری اداره اطلاعات انجام شد و پس از بررسی پرونده کیفر خواست برای آنان صادر شد.

وی ادامه داد: این پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی به دادگاه انقلاب ارسال شد که اکثر متهمان به حبس محکوم شدند.

این مقام قضایی بیان داشت: بخشی از اتهامات وارده این افراد در محاکم جزایی عمومی قابل رسیدگی است که حبس آنها را افزایش خواهد داد.

دادستان سیرجان اذعان کرد: عضویت در سایت های فیلتر شده غیر قانونی است و شهروندان باید از فعالیت در آنها پرهیز کنند.