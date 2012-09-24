به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا دیزج نژاد عصر دوشنبه در آیین معرفی مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان افزود: آذربایجان غربی به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی دارای تنوع مدیریتی است که لازمه مدیریت در چنین استانی آشنایی با حوزه‌های مختلف و همچنین فعالیت در حوزه‌های سخت‌ کاری است .

وی ادامه داد: بهترین نظارت در اسلام نظارت درونی دینی است که خوشبختانه در نظام اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین دلایل موفقیت نهادهای دولتی و حتی غیردولتی محسوب می‌شود و متولی این امر نیز دیوان محاسبات به شمار می ‌آید .

دیزج نژاد ارتباط تنگاتنگ مدیران دستگاه‌های مختلف با این دیوان یکی از دلایل موفقیت فعالیت‌های دولتی در استان است، افزود: بحث نظارت بر امور اداری و فعالیتهای مختلف ادارات و نهادها در اسلام به عنوان یکی از امور اساسی محسوب می‌شود که در دنیای امروز نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد و استانی است .

معاون برنامه ‌ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظارت به مفهوم سنجش میزان فعالیت کارکنان است، گفت: تامین اعتبار برای ادارات به نوعی دارای رابطه مستقیم با فعالیت ادارات دارد و به همین دلیل باید توجه بیشتری به این بخش مبذول شود تا شاهد فعالیت بهتر دستگاه‌های مختلف باشیم .

مدیرکل سابق دیوان محاسبات آذربایجان ‌غربی گفت: بر اساس شعار دیوان محاسبات کشور با عنوان پیشگیری حتما، مچ‌ گیری هرگز، چشم‌ پوشی اصلا در آذربایجان غربی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در ادارات و نهادهای دولتی انجام شده که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده‌های تخلف ادارات بوده است .

حمید رضا اوریا در بخشی از سخنان خود با اشاره به ارجاع حدود 10 پرونده در سال به مقامات قضایی توسط این دیوان اظهارداشت: این رقم حدود 40 پرونده در سال بود که در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر مواجه بوده و هم‌اکنون به رقم 10 پرونده در سال رسیده است .