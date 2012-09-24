به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا دیزج نژاد عصر دوشنبه در آیین معرفی مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان افزود: آذربایجان غربی به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی دارای تنوع مدیریتی است که لازمه مدیریت در چنین استانی آشنایی با حوزههای مختلف و همچنین فعالیت در حوزههای سخت کاری است.
وی ادامه داد: بهترین نظارت در اسلام نظارت درونی دینی است که خوشبختانه در نظام اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین دلایل موفقیت نهادهای دولتی و حتی غیردولتی محسوب میشود و متولی این امر نیز دیوان محاسبات به شمار می آید.
دیزج نژاد ارتباط تنگاتنگ مدیران دستگاههای مختلف با این دیوان یکی از دلایل موفقیت فعالیتهای دولتی در استان است، افزود: بحث نظارت بر امور اداری و فعالیتهای مختلف ادارات و نهادها در اسلام به عنوان یکی از امور اساسی محسوب میشود که در دنیای امروز نیز یکی از دغدغههای اصلی مدیران ارشد و استانی است.
معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظارت به مفهوم سنجش میزان فعالیت کارکنان است، گفت: تامین اعتبار برای ادارات به نوعی دارای رابطه مستقیم با فعالیت ادارات دارد و به همین دلیل باید توجه بیشتری به این بخش مبذول شود تا شاهد فعالیت بهتر دستگاههای مختلف باشیم.
مدیرکل سابق دیوان محاسبات آذربایجان غربی گفت: بر اساس شعار دیوان محاسبات کشور با عنوان پیشگیری حتما، مچ گیری هرگز، چشم پوشی اصلا در آذربایجان غربی نیز فعالیتهای گستردهای در ادارات و نهادهای دولتی انجام شده که نتیجه آن کاهش چشمگیر پروندههای تخلف ادارات بوده است.
حمید رضا اوریا در بخشی از سخنان خود با اشاره به ارجاع حدود 10 پرونده در سال به مقامات قضایی توسط این دیوان اظهارداشت: این رقم حدود 40 پرونده در سال بود که در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر مواجه بوده و هماکنون به رقم 10 پرونده در سال رسیده است.
وی یاد آور شد: تعامل میان ادارات و نهادهای مختلف با دیوان محاسبات استان یکی از دلایل موفقیت این دیوان بوده که موجب تعالی و رشد روزافزون فعالیتهای این نهاد شده و به عنوان نقطه رشد دیوان محاسبات آذربایجان غربی بوده است.
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