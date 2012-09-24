مشاور رئیس جمهور عراق با تجار البرزی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری کردستان و عبدالله حاجی سعید مشاور رئیس جمهور عراق بعد از ظهر دوشنبه با تجار ایرانی و اعضای اتاق بازرگانی استان البرز دیدار کرد.



بیمه شدن تجار ایرانی در کردستان، ایجاد بانک بین ایران و کردستان و همچنین پایین بودن کیفیت کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



جلسه مشترک تخصصی بین روسای اتاق بازرگانی استان البرز و کرکوک و سلیمانیه و اربیل برگزار شد.



شیخ عطا معاون و جانشین اتحادیه وارد کننده و صادرکننده کردستان و رئیس اتحادیه صادرکننده و وارد کننده شهر کرکوک و تعدادی از تجار و صاحبان کارخانه کردستان در این جمع حضور داشتند.

