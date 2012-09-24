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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

مشاور رئیس جمهور عراق با تجار البرزی دیدار کرد

مشاور رئیس جمهور عراق با تجار البرزی دیدار کرد

کرج – خبرگزاری مهر: هیئت تجاری کردستان و عبدالله حاجی سعید مشاور رئیس جمهور عراق با تجار ایرانی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری کردستان و عبدالله  حاجی سعید مشاور رئیس جمهور عراق بعد از ظهر دوشنبه با تجار ایرانی و اعضای اتاق بازرگانی استان البرز دیدار کرد.

بیمه شدن تجار ایرانی در کردستان، ایجاد بانک بین ایران و کردستان و همچنین پایین بودن کیفیت کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه مشترک تخصصی بین روسای اتاق بازرگانی استان البرز و کرکوک و سلیمانیه و اربیل برگزار شد.

شیخ عطا معاون و جانشین اتحادیه وارد کننده و صادرکننده کردستان و رئیس اتحادیه صادرکننده و وارد کننده شهر کرکوک و تعدادی از تجار و صاحبان کارخانه کردستان در این جمع حضور داشتند.
 

کد مطلب 1704274

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