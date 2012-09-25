توهین به مقدسات یه دین اهانت به تمام ادیان است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیفه گریگور چیفتچیان شامگاه دیروز دوشنبه با حضور در نشست حقوق ادیان که با حضور چند تن از مسئولان استانی و بزرگان ارامنه آذربایجان در محل سالن همایش حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد ابراز داشت: توهین به مقدسات دینی یک دین ، توهین به تمام ادیان آسمانی است.

وی در ادامه گفت: ما همگی در عصر یکپارچگی و همبستگی ادیان الهی هستیم و شرایط خاص عصر حاضر شدیدا نیازمند این اتحاد و انسجام است، لذا همزیستی نمی تواند به نفرت، دشمنی و بالاخص عدم پذیرش بینجامد چه برسد به توهین که حتی منفورتر از تنفر است.