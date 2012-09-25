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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

اسقف چیفتچیان:

توهین به مقدسات یه دین اهانت به تمام ادیان است

توهین به مقدسات یه دین اهانت به تمام ادیان است

تبریز-خبرگزاری مهر :خلیفه کل ارامنه آذربایجان در بیانیه ای انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام(ص) را محکوم و این اقدام را توهین به همه ادیان دانست .

به گزارش خبرنگار مهر، خلیفه گریگور چیفتچیان شامگاه دیروز دوشنبه با حضور در نشست حقوق ادیان که با حضور چند تن از مسئولان استانی و بزرگان ارامنه آذربایجان در محل سالن همایش حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد ابراز داشت: توهین به مقدسات دینی یک دین ، توهین به تمام ادیان آسمانی است.

وی در ادامه گفت: ما همگی در عصر یکپارچگی و همبستگی ادیان الهی هستیم و شرایط خاص عصر حاضر شدیدا نیازمند این اتحاد و انسجام است، لذا همزیستی نمی تواند به نفرت، دشمنی و بالاخص عدم پذیرش بینجامد چه برسد به توهین که حتی منفورتر از تنفر است.

کد مطلب 1704275

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